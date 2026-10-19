Підтримка ветеранів: LEROY MERLIN UKRAINE та ГО «Захист+» підписали меморандум про співпрацю

Фото: Пресслужба LEROY MERLIN Україна

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Відтепер достатньо показати на касі мобільний застосунок «Захист+» і купувати товари для будівництва, ремонту та облаштування житла в усіх магазинах LEROY MERLIN UKRAINE зі знижкою 5%.

Фото: Надія Гануліч-Манукян — директорка з омнікомерції LEROY MERLIN та Гарник Каранлгцян — засновник ГО «Захист +»

«Ми реалізували ще один крок назустріч нашим ветеранам. Компанія LEROY MERLIN UKRAINE вже давно, ще з початку повномасштабного вторгнення, допомагає ветеранам і надає їм спеціальну знижку в розмірі 5%. Але сьогодні ми це зробили разом з ГО "Захист+". І цей процес для наших ветеранів стає простішим і доступнішим», — зазначила директорка з омнікомерції LEROY MERLIN UKRAINE Надія Гануліч-Манукян.

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Знижка без зайвих документів

Щоб стати учасником програми, ветерану достатньо завантажити застосунок «Захист+» і пройти верифікацію через «Дію». А під час покупок у будь-якому з магазинів LEROY MERLIN UKRAINE — показати застосунок на касі. У компанії переконані: цифрові рішення допоможуть зробити сервіс для ветеранів комфортнішим.

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«Наші ветерани вже давно є гостями нашого магазину LEROY MERLIN. І ми щиро раді бачити їх серед наших покупців. Цей застосунок дасть нам змогу краще, швидше і якісніше обслуговувати. Тому це дуже крута ініціатива, і ми раді, що є її частиною», — зауважила керуюча магазином LEROY MERLIN Марина Бісик.

Повага важливіша за фінансову вигоду

Мобільний застосунок «Захист+» уже об'єднав майже 18 тисяч користувачів та 1110 партнерів по всій Україні. Мережа LEROY MERLIN доєдналася до цієї ініціативи першою з будівельних гіпермаркетів. За словами засновника ГО «Захист+» Гарника Каранлгцяна, цінність партнерства полягає не лише у фінансовій вигоді для ветеранів.

«Ми вийшли в продакшн 2,5 місяці тому. Наразі майже 18 тисяч користувачів користуються застосунком. Ми маємо майже 1110 партнерів по всій Україні. Суть не в знижці, яку надає нам компанія. Це повага в першу чергу», — зауважив громадський діяч.

Фото: Пресслужба LEROY MERLIN Україна

Ініціатива вже працює у всіх магазинах LEROY MERLIN UKRAINE. Один із ветеранів, який уже скористався сервісом, поділився враженнями: «Дуже зручно, що я можу вибрати той магазин, який мені потрібно. Показав на касі застосунок і все».

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Початок тривалого партнерства

У LEROY MERLIN UKRAINE наголошують, що підписання меморандуму — це лише перший етап співпраці з громадською організацією. Компанія вже обговорює з ГО «Захист+» нові спільні ініціативи, зокрема у сфері працевлаштування ветеранів.

«У кожного працівника компанії є родичі, друзі, близькі, які є військовослужбовцями або ветеранами. Тому для нас навіть особисто важливо долучитися до цієї ініціативи і мати змогу підтримати ветеранів» — наголосила Надія Гануліч-Манукян.

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