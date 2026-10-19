ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
10
Час на прочитання
2 хв

Підтримка ветеранів: LEROY MERLIN UKRAINE та ГО «Захист+» підписали меморандум про співпрацю Новини компаній

Мережа будівельних гіпермаркетів LEROY MERLIN UKRAINE та громадська організація «Захист+» підписали меморандум про співпрацю, спрямований на те, щоб зробити підтримку ветеранів війни ще доступнішою.

Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Підтримка ветеранів: LEROY MERLIN UKRAINE та ГО «Захист+» підписали меморандум про співпрацю

Фото: Пресслужба LEROY MERLIN Україна

Відтепер достатньо показати на касі мобільний застосунок «Захист+» і купувати товари для будівництва, ремонту та облаштування житла в усіх магазинах LEROY MERLIN UKRAINE зі знижкою 5%.

Фото:  Надія Гануліч-Манукян — директорка з омнікомерції LEROY MERLIN та Гарник Каранлгцян — засновник ГО «Захист +»

Фото:  Надія Гануліч-Манукян — директорка з омнікомерції LEROY MERLIN та Гарник Каранлгцян — засновник ГО «Захист +»

«Ми реалізували ще один крок назустріч нашим ветеранам. Компанія LEROY MERLIN UKRAINE вже давно, ще з початку повномасштабного вторгнення, допомагає ветеранам і надає їм спеціальну знижку в розмірі 5%. Але сьогодні ми це зробили разом з ГО "Захист+". І цей процес для наших ветеранів стає простішим і доступнішим», — зазначила директорка з омнікомерції LEROY MERLIN UKRAINE Надія Гануліч-Манукян.

Знижка без зайвих документів

Щоб стати учасником програми, ветерану достатньо завантажити застосунок «Захист+» і пройти верифікацію через «Дію». А під час покупок у будь-якому з магазинів LEROY MERLIN UKRAINE — показати застосунок на касі. У компанії переконані: цифрові рішення допоможуть зробити сервіс для ветеранів комфортнішим.

«Наші ветерани вже давно є гостями нашого магазину LEROY MERLIN. І ми щиро раді бачити їх серед наших покупців. Цей застосунок дасть нам змогу краще, швидше і якісніше обслуговувати. Тому це дуже крута ініціатива, і ми раді, що є її частиною», — зауважила керуюча магазином LEROY MERLIN Марина Бісик.

Повага важливіша за фінансову вигоду

Мобільний застосунок «Захист+» уже об'єднав майже 18 тисяч користувачів та 1110 партнерів по всій Україні. Мережа LEROY MERLIN доєдналася до цієї ініціативи першою з будівельних гіпермаркетів. За словами засновника ГО «Захист+» Гарника Каранлгцяна, цінність партнерства полягає не лише у фінансовій вигоді для ветеранів.

«Ми вийшли в продакшн 2,5 місяці тому. Наразі майже 18 тисяч користувачів користуються застосунком. Ми маємо майже 1110 партнерів по всій Україні. Суть не в знижці, яку надає нам компанія. Це повага в першу чергу», — зауважив громадський діяч.

Фото: Пресслужба LEROY MERLIN Україна

Фото: Пресслужба LEROY MERLIN Україна

Ініціатива вже працює у всіх магазинах LEROY MERLIN UKRAINE. Один із ветеранів, який уже скористався сервісом, поділився враженнями: «Дуже зручно, що я можу вибрати той магазин, який мені потрібно. Показав на касі застосунок і все».

Початок тривалого партнерства

У LEROY MERLIN UKRAINE наголошують, що підписання меморандуму — це лише перший етап співпраці з громадською організацією. Компанія вже обговорює з ГО «Захист+» нові спільні ініціативи, зокрема у сфері працевлаштування ветеранів.

«У кожного працівника компанії є родичі, друзі, близькі, які є військовослужбовцями або ветеранами. Тому для нас навіть особисто важливо долучитися до цієї ініціативи і мати змогу підтримати ветеранів» — наголосила Надія Гануліч-Манукян.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie