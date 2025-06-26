Підготуйте документи: у центрі Києва поліція та СБУ здійснюють безпекові заходи

У центрі Києва (https://t.me/+d-DQei6Zq-swYzBi) СБУ та Нацполіція проводять безпекові заходи / © СБУ

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Сьогодні, 26 червня, СБУ та Нацполіція здійснюють безпекові заходи на території Шевченківського району Києва.

Про це повідомили в СБУ.

Основною метою відпрацювань є перевірка антитерористичного (контрдиверсійного) захисту місць масового перебування людей.

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У відомстві зазначили, що при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу, та дотримуватись режиму комендантської години.

Під час безпекових заходів правоохоронці:

здійснюють огляд території та окремих будівель і приміщень (помешкання, офіси, місця загального користування багатоквартирних житлових будинків, закладів сфери громадського обслуговування тощо) для виявлення заборонених до обігу предметів

здійснюють перевірку громадян, які перебувають на відповідній місцевості

вивчатимуть стан антитерористичної (контрдиверсійної) захищеності місцевих споруд.

Відпрацювання відбуватимуться з урахуванням правового режиму воєнного стану

Крім того, під час їх проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями міста, перевірка документів громадян та огляд автотранспорту. СБУ закликає людей із розумінням поставитися до можливих незручностей і належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців.

Нагадаємо, Служба безпеки України здійснювала спеціальні безпекові заходи у Львові. До цих дій також долучилася Національна поліція.

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