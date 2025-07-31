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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Під завалами після обстрілу Києва знайшли живих котів — один втратив зір і слух (фото)

Один із котиків отримав важкі травми — унаслідок контузії втратив зір і слух. Другий перебуває у сильному стресовому стані.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Під завалами після обстрілу Києва знайшли живих котів — один втратив зір і слух (фото)

З-під завалів зруйнованого будинку було врятовано двох котів в Києві

Після комбінованої нічної атаки на Київ 31 липня рятувальники під час роботи на місцях ворожих обстрілів знайшли двох котів.

Про це йдетсья у повідомленні Центру адопції тварин на ВДНГ.

«З-під завалів зруйнованого будинку було врятовано двох котів. Один з них отримав важкі травми, внаслідок яких втратив зір та слух, другий котик знаходиться в сильному стресі», — написали зоозахисники.

З-під завалів зруйнованого будинку було врятовано двох котів Фото Центр адопції тварин на ВДНГ

З-під завалів зруйнованого будинку було врятовано двох котів Фото Центр адопції тварин на ВДНГ

Обох тварин фахівці «Зоодопомоги» оперативно доставили до ветеринарної клініки КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини», де їм надають необхідну допомогу та проводять діагностику.

Один з котиків отримав важкі травми Фото Центр адопції тварин на ВДНГ

Один з котиків отримав важкі травми Фото Центр адопції тварин на ВДНГ

Нагадаємо, під час комбінованого удару по Києву 31 липня російська ракета вбила шестирічного українського каратиста Матвія Марченка.

Відомо, що через російську атаку по столиці постраждало 124 людини, а кількість загиблих сягнула 11 людей.

Раніше йшлося про те, що проти ночі 31 липня російські війська завдали комбінованого удару по Україні. Найбільше постраждав Київ, на який летіли «Шахеди» і ракети.

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