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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
1592
Час на прочитання
1 хв

Під завалами досі шукають людей: РФ вдарила по заводу на Київщині, є загиблий та поранені

Внаслідок удару російських безпілотників по цивільному підприємству харчової промисловості в Броварському районі загинула одна людина, ще четверо травмовані, а під завалами адмінбудівлі, що палає, досі шукають працівників.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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На Київщині вдруге за добу атакували той самий об’єкт

На Київщині вдруге за добу атакували той самий об’єкт / © ДСНС

Російські окупаційні війська здійснили чергову терористичну атаку на Київську область. Під ударом ворожих безпілотників опинилося цивільне підприємство у Броварському районі.

Про трагічні наслідки ворожого обстрілу повідомив керівник Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Микола Калашник у Telegram.

За попередніми даними, внаслідок влучання дронів загинула одна людина. Ще четверо цивільних працівників отримали травми різного ступеня важкості.

«Ворог атакував мирне цивільне підприємство харчової промисловості. Людей, які в цей момент просто виконували свою роботу на робочих місцях. Росія вкотре демонструє, що її ціллю є не військові об’єкти, а звичайні люди», — наголосив очільник ОВА.

Рятувальна операція триває

Внаслідок атаки на території заводу спалахнула масштабна пожежа в адміністративній будівлі, також зафіксовано часткове руйнування конструкцій. За оперативною інформацією, всередині споруди досі можуть перебувати люди.

Наразі відомо про перші результати роботи ДСНС. Рятувальникам уже вдалося деблокувати двох працівників із-під завалів.

На місці влучання працюють усі екстрені та профільні служби.

Пошуково-рятувальні роботи та ліквідація пожежі тривають.

Інформація щодо точної кількості постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється.

Нагадаємо, на Київщині вдруге за добу окупанти атакували той самий об’єкт: рятувальники понад добу гасили пожежу.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
1592
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