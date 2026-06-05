Під завалами досі шукають людей: РФ вдарила по заводу на Київщині, є загиблий та поранені

На Київщині вдруге за добу атакували той самий об’єкт / © ДСНС

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Російські окупаційні війська здійснили чергову терористичну атаку на Київську область. Під ударом ворожих безпілотників опинилося цивільне підприємство у Броварському районі.

Про трагічні наслідки ворожого обстрілу повідомив керівник Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Микола Калашник у Telegram.

За попередніми даними, внаслідок влучання дронів загинула одна людина. Ще четверо цивільних працівників отримали травми різного ступеня важкості.

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«Ворог атакував мирне цивільне підприємство харчової промисловості. Людей, які в цей момент просто виконували свою роботу на робочих місцях. Росія вкотре демонструє, що її ціллю є не військові об’єкти, а звичайні люди», — наголосив очільник ОВА.

Рятувальна операція триває

Внаслідок атаки на території заводу спалахнула масштабна пожежа в адміністративній будівлі, також зафіксовано часткове руйнування конструкцій. За оперативною інформацією, всередині споруди досі можуть перебувати люди.

Наразі відомо про перші результати роботи ДСНС. Рятувальникам уже вдалося деблокувати двох працівників із-під завалів.

На місці влучання працюють усі екстрені та профільні служби.

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Пошуково-рятувальні роботи та ліквідація пожежі тривають.

Інформація щодо точної кількості постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється.

Нагадаємо, на Київщині вдруге за добу окупанти атакували той самий об’єкт: рятувальники понад добу гасили пожежу.

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