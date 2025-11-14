"Під завалами донька і зять, я зараз помру": киянка у відчаї звернулася до Кличка

Київ 14 листопада / © МВС

Внаслідок масованої атаки на Київ, яка спричинила значні руйнування в кількох районах, у Деснянському районі триває рятувальна операція. Емоційним символом трагедії стало відчайдушне звернення місцевої мешканки, чиї рідні опинилися під завалами зруйнованого будинку.

Благання матері: «Ніхто нічого не каже»

Жінка у стані шоку звернулася до міського голови Віталія Кличка, благаючи про інформацію та допомогу.

«Я помру зараз. Під завалами донька та зять, ніхто нічого не каже», — цитують її слова очевидці та місцеві Telegram-канали.

Ця драматична ситуація підкреслює критичність подій у Деснянському районі, де рятувальники продовжують гасити пожежу та розбирати руїни житлового будинку.

29 постраждалих, 4 загиблих: пошукова операція триває

За оновленою інформацією від правоохоронних органів, під час атаки загинули четверо людей. Проте рятувальники не виключають, що під завалами ще можуть залишатися люди, тому пошукова операція триває безперервно.

Внаслідок удару по Києву постраждали 29 мешканців міста. Серед госпіталізованих є:

Двоє дітей (7 та 10 років).

Вагітна жінка.

Загалом медики госпіталізували дев’ятьох людей.

Руйнування у Києві

Масовані удари завдали шкоди житловим будинкам, медичним закладам, нежитловим будівлям. Уламки також палали на території одного з навчальних закладів міста.

Для надання невідкладної допомоги постраждалим, у Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Подільському та Святошинському районах Києва розгорнуто штаби допомоги.

Нагадаємо, внаслідок ракетно-дронової атаки у ніч проти 14 листопада кількість загиблих у Києві зросла до чотирьох, а кількість поранених сягає майже трьох десятків.