Київ
602
1 хв

Під Києвом зникла жінка, її шукають майже місяць: прикмети, фото

Мешканка Броварів, 44-річна Олена Кривошлик 11 грудня 2025 року пішла на роботу та дотепер її місцеперебування невідоме.

Світлана Несчетна
Поліцейське авто

Поліцейське авто / © Національна поліція України

У Київській області зникла жінка, її шукають майже місяць.

Олену Кривошлик з міста Бровари шукають майже місяць, йдеться у повідомленні поліції Київщини.

До поліції звернулася жінка із повідомленням про зникнення своєї 44-річної родички, яка 11 грудня 2025 року пішла на роботу та дотепер її місцеперебування невідоме.

На розшук зниклої орієнтовано особовий склад Броварського районного управління поліції та небайдужих громадян.

Прикмети Олени Кривошлик: зріст близько 163 сантиметрів, повної статури, волосся темного кольору.

Олена Кривошлик / © Поліція Києва

Олена Кривошлик / © Поліція Києва

«Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцеперебування жінки, просимо одразу повідомляти на спецлінію 102 або до Броварського управління поліції за телефоном +38 (097) 759 43 24», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше під Києвом виявили тіло іноземця. У нього були зафіксовані вогнепальні поранення.

602
