ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
414
Час на прочитання
1 хв

Під Києвом зіткнулися маршрутка і легковик: є загиблі та постраждалі (фото)

На трасі Р-19 у напрямку Фастова сталася ДТП.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
ДТП

ДТП / © Поліція Київської області

У Київській області у напрямку міста Фастів сталася ДТП за участю маршрутного мікроавтобуса Mercedes та легкового автомобіля Hyundai.

Про це повідомила поліція Київської області у Telegram.

За попередньою інформацією, у результаті аварії двоє людей, які перебували у легковому автомобілі, загинули на місці події. Щонайменше семеро пасажирів мікроавтобуса отримали травми різного ступеня тяжкості.

На місце події прибули слідчі поліції Київської області, рятувальники та медики, які надають допомогу постраждалим. Через аварію одну смугу руху на трасі М-05 було перекрито, рух транспорту ускладнений.

Правоохоронці затримали водія мікроавтобуса Mercedes у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві на вулиці Сім’ї Кульженків сталася дорожньо-транспортна пригода. Там зіткнулися п’ять автомобілів.

Дата публікації
Кількість переглядів
414
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie