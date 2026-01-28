Під Києвом зіткнулися маршрутка і легковик: є загиблі та постраждалі (фото)

ДТП / © Поліція Київської області

У Київській області у напрямку міста Фастів сталася ДТП за участю маршрутного мікроавтобуса Mercedes та легкового автомобіля Hyundai.

Про це повідомила поліція Київської області у Telegram.

За попередньою інформацією, у результаті аварії двоє людей, які перебували у легковому автомобілі, загинули на місці події. Щонайменше семеро пасажирів мікроавтобуса отримали травми різного ступеня тяжкості.

На місце події прибули слідчі поліції Київської області, рятувальники та медики, які надають допомогу постраждалим. Через аварію одну смугу руху на трасі М-05 було перекрито, рух транспорту ускладнений.

Правоохоронці затримали водія мікроавтобуса Mercedes у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України.

