Під Києвом господарі тримали собаку, прив’язаною до стелі: моторошні подробиці

Собачка все одно тягнеться до людей / © скриншот з відео

Під Києвом сталася жахлива історія знущання над беззахисною твариною, при цьому вчиненому не злодіями, не сторонніми людьми, а власниками. Важко уявити, що мали на меті ці люди, створюючи власному собаці такі пекельні умови. Ймовірно, хотіли, аби він ніколи не спав і цілодобово охороняв будинок — щоправда, годува при цьому не вважали за потрібне.

Про це пише Інформатор.

Молоденьку собачку вкрай виснаженого вигляду — суцільні шкіра та кістки — зооволонтерка Віта Шмер знайшла у приватному домі під Києвом. Як повідомила зоозахисниця, господарі тримали песика прив’язаним до стелі. Але ланцюг був настільки коротким, що тварина фізично не могла лягти й спала сидячи на уламку дошки.

Харчування, вода і хоча б якийсь мінімальний догляд — усе це їй було не доступне. За словами жінки, є свідоцтва й того, що тварину ще й били. При цьому на відео, де бідолашний цуцик вже врятований від ланцюга, він попри все тягнеться до людини — підставляє голову, аби погладили, обіймає лапою і навіть заплющує очі від ласки, якої, схоже, ніколи не знав.

«Просто психічно хворі люди, яких треба ізолювати від суспільства. Заява в поліцію написана! За таке треба садити пожиттєво», — зазначила Віта Шмер.

Господарі тримали песика прив’язаним до стелі / © скриншот з відео

Зоозахисниця повідомила, що забрала жертву власних господарів до київського притулку і подала заяву до поліції. Вона звернулася до небайдужих із проханням допомогти фінансово: тварині потрібні аналізи, УЗД, лікування, щеплення, стерилізація та перетримка. У столичному притулку, де зараз перебуває песик, нині утримується ще понад 40 тварин. І, враховуючи стан, в якому нині перебуває бідолашна дівчинка, вольєр з іншими собаками наразі для неї не найкраще місце.

Історія викликала величезне обурення людей, які шоковані станом та виглядом собаки, яка вкрай виснажена не тільки від голоду, а й цілодобового сидіння у майже підвішеному стані. Знову активізувалася дискусія про необхідність закону з чітко прописаними правами тварин і відповідальністю за їхнє порушення. Українці вимагають системного захисту тих, хто сам себе захистити не може.

Користувачі називають побачене «концтабором», тегають поліцію та зоозахисні організації, зокрема UAnimals, вимагаючи жорсткого покарання для живодерів. Багато хто пропонує допомогу грошима, але вони поки можуть вирішити лише проблему з лікуванням та перетримкою, яка коштує близько 4 тис грн на місяць. Проте головна ціль — знайти нещасній тварині люблячу родину та дім.

