Під Києвом чоловік жорстоко побив опонента та вистрілив у нього: деталі та фото від поліції

Травматичний пістолет

У місті Вишгород Київської області 30-річний місцевий мешканець під час конфлікту жорстоко побив знайомого та вистрілив у нього із травматичного пістолету.

Про це повідомляє поліція Київської області у Facebook.

До поліції від медиків надійшло повідомлення про те, що поблизу одного із фітнес клубів міста перебуває чоловік, якого побили.

«Правоохоронці з’ясували, що на вулиці поряд зі спортивним закладом між фігурантом та його 35-річним опонентом на ґрунті тривалої особистої ворожнечі зав’язалася суперечка, яка переросла у бійку. У розпал сутички кривдник завдав постраждалому удар кулаком по голові та здійснив в його бік постріл, від чого останній впав на землю та знепритомнів. Після цього зловмисник підійшов до чоловіка і завдав ногою ще декілька ударів», — йдеться у повідомленні.

Потерпілого було доправлено до лікарні.

Поліцейські оперативно затримали фігуранта в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Речові докази вилучено.

Підозрюваний може провести вісім років за ґратами / © Поліція Києва

Слідчі, за процесуального керівництва Вишгородської окружної прокуратури, повідомили зловмиснику про підозру за фактом умисного завдавання тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України).

Зловмиснику загрожує до восьми років ув’язнення.

У суді підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

