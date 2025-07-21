- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 1077
- Час на прочитання
- 1 хв
Під Києвом чоловік накинувся на дружину з ножем, а потім добив сокирою
Від отриманих тілесних ушкоджень 63-річна жінка загинула на місці події.
У Вишневому під Києвом чоловік завдав сокирою смертельних травм своїй дружині.
Про це повідомляє поліція Київської області у Facebook.
«Поліцейські встановили, що між подружжям виник конфлікт. У ході сварки чоловік завдав жінці кілька ударів ножем в область голови та шиї. Не зупинившись на вчиненому, фігурант взяв сокиру, лезом якої завдав постраждалій близько двох ударів в голову», — йдеться у повідомленні.
У поліції зазначили, що від отриманих тілесних ушкоджень 63-річна жінка загинула на місці події.
Правоохоронці Бучанського районного управління поліції затримали зловмисника.
Слідчі за процесуального керівництва окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України).
Фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, мешканець Івано-Франківська замовив убивство своєї дружини, з якою перебував у процесі розлучення.