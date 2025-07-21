Під Києвом чоловік накинувся на дружину з ножем, а потім добив сокирою

Чоловіку загрожує до 15 років за ґратами / © Поліція Київської області

Реклама

У Вишневому під Києвом чоловік завдав сокирою смертельних травм своїй дружині.

Про це повідомляє поліція Київської області у Facebook.

«Поліцейські встановили, що між подружжям виник конфлікт. У ході сварки чоловік завдав жінці кілька ударів ножем в область голови та шиї. Не зупинившись на вчиненому, фігурант взяв сокиру, лезом якої завдав постраждалій близько двох ударів в голову», — йдеться у повідомленні.

Реклама

У поліції зазначили, що від отриманих тілесних ушкоджень 63-річна жінка загинула на місці події.

Правоохоронці Бучанського районного управління поліції затримали зловмисника.

Слідчі за процесуального керівництва окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України).

Фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі.

Реклама

Нагадаємо, мешканець Івано-Франківська замовив убивство своєї дружини, з якою перебував у процесі розлучення.