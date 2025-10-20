- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 195
- Час на прочитання
- 1 хв
Під Чорнобилем до фотопастки потрапив рідкісний птах, що уникає людей: фото
Чорний лелека веде потайний спосіб життя і навіть дослідникам нечасто вдається його побачити.
У Чорнобильському заповіднику лелека чорний потрапив в об’єктив фотопастки. Цей рідкісний птах веде потайний спосіб життя і навіть дослідникам нечасто вдається його побачити.
Про це йдеться у повідомленні Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника у Facebook.
Лелека чорний у Чорнобильській зоні
«Не часто у фотопастки потрапляють такі рідкісні птахи, як лелека чорний (Ciconia nigra). Ці пернаті надзвичайно обережні, тож навіть досвідченим дослідникам не завжди вдається зробити якісні світлини з ними», — йдеться у повідомленні.
У Чорнобильському заповіднику гніздиться понад 20 пар чорного лелеки. З року в рік успішність їхнього гніздування змінюється: у посушливі сезони розмножуються лише окремі пари через дефіцит кормів.
«Водночас останніми роками цей показник наблизився до 50%, що є позитивною тенденцією», — додають у заповіднику.
Зараз лелеки вже відправляються до місць зимівлі — у Центральну Африку. Останні особини спостерігалися на території Заповідника на початку жовтня.
Нагадаємо, у червні у Чорнобильському заповіднику вчені виявили гнізда чорного лелеки з пташенятами. Цей вид в Україні вважається одним із найзагадковіших та найменш досліджених. Пташенят кільцювали для подальших наукових спостережень.