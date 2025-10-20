ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Київ
195
1 хв

Під Чорнобилем до фотопастки потрапив рідкісний птах, що уникає людей: фото

Чорний лелека веде потайний спосіб життя і навіть дослідникам нечасто вдається його побачити.

Світлана Несчетна
У Чорнобильському заповіднику лелека чорний потрапив в об’єктив фотопастки. Цей рідкісний птах веде потайний спосіб життя і навіть дослідникам нечасто вдається його побачити.

Про це йдеться у повідомленні Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника у Facebook.

Лелека чорний у Чорнобильській зоні

«Не часто у фотопастки потрапляють такі рідкісні птахи, як лелека чорний (Ciconia nigra). Ці пернаті надзвичайно обережні, тож навіть досвідченим дослідникам не завжди вдається зробити якісні світлини з ними», — йдеться у повідомленні.

У Чорнобильському заповіднику гніздиться понад 20 пар чорного лелеки. З року в рік успішність їхнього гніздування змінюється: у посушливі сезони розмножуються лише окремі пари через дефіцит кормів.

Лелека чорний потрапив до обєктива фотопастки / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

«Водночас останніми роками цей показник наблизився до 50%, що є позитивною тенденцією», — додають у заповіднику.

Зараз лелеки вже відправляються до місць зимівлі — у Центральну Африку. Останні особини спостерігалися на території Заповідника на початку жовтня.

Нагадаємо, у червні у Чорнобильському заповіднику вчені виявили гнізда чорного лелеки з пташенятами. Цей вид в Україні вважається одним із найзагадковіших та найменш досліджених. Пташенят кільцювали для подальших наукових спостережень.

