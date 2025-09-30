Під Чорнобилем до фотопастки потрапив рідкісний хижак

Велична хижачка зосереджено досліджує навколишнє середовище / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

У Чорнобильському заповіднику на Київщині зафіксували рись.

Як йдеться у повідомленні заповідника у Facebook, хижак потрапив до фотопастки.

«Осінь — це час, коли хутро рисі стає довшим і густішим. Його забарвлення набуває насичених рудуватих або сіруватих відтінків, а характерні плями яскравіше виділяються на фоні осінніх пейзажів, допомагаючи рисі залишатися непомітною серед золотавого листя», — йдеться у повідомленні науковців.

На світлині велична рись пильно сканує околиці, щось вишукуючи у лісовій хащі.

Нагадаємо, на території Чорнобильського заповідника фотопастки два роки тому вже фіксували наявність рисі євразійської. Цей вид є рідкісним, він зник у минулому столітті з території українського Полісся.

Зазначається, що зараз популяція рисі є цілком сталою на заповідній території.