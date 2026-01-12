ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
834
Час на прочитання
2 хв

Під час відключень світла в Києві масово закриваються супермаркети — соцмережі

У Києві через довготривалі відключення деякі великі мережі магазинів змушені тимчасово закритися.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Під час відключень світла в Києві масово закриваються супермаркети — соцмережі

© Telegram/Олексій Гончаренко

У Мережі кияни скаржаться на закриття великих мережевих супермаркетів через тривалі відключення світла.

«Ми всі зараз у непростій ситуації через перебої з електропостачанням. Команда NOVUS робить усе можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу магазинів і бути поруч з вами. Через відключення не всі магазини можуть працювати у звичному режимі, тож просимо вас заздалегідь перевіряти актуальний графік роботи», — повідомила мережа супермаркетів NOVUS.

Нардеп Олексій Гончаренко оприлюднив фото закритих супермаркетів цієї мережі.

/ © Олексій Гончарук/Facebook

© Олексій Гончарук/Facebook

«Ось такий зараз вигляд мають деякі супермаркети в Києві. Через надто довгі відключення генератори не впорюються, виходять з ладу та залишаються без пального», — підписав він ці фото.

Натомість популярна мережа супермаркетів «АТБ» спростовує інформацію про масові припинення роботи в Києві. В компанії запевняють, що йдеться про одиничні й тимчасові випадки.

«Станом на сьогодні всі магазини торговельної мережі „АТБ“ у Києві та Київській області працюють у штатному режимі. Торговельні об’єкти компанії забезпечені автономними джерелами живлення (генераторами), що дозволяє підтримувати безперебійну роботу навіть у разі перебоїв з електропостачанням. У поодиноких випадках виникнення технічних чи логістичних труднощів компанія оперативно реагує та вживає необхідних заходів для їх усунення, щоб гарантувати стабільну роботу магазинів і доступність товарів для споживачів», — запевнили у пресслужбі компанії.

Пресслужба мережі магазинів «Аврора» в коментарі «24 Каналу» запевнила, що магазини мережі працюють у штатному режимі і що інформація, яка шириться соцмережами стосовно масового закриття, не відповідає дійсності.

Раніше повідомлялося, що без тепла в Києві залишаються ще майже 800 будинків.

Дата публікації
Кількість переглядів
834
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie