У Мережі кияни скаржаться на закриття великих мережевих супермаркетів через тривалі відключення світла.

«Ми всі зараз у непростій ситуації через перебої з електропостачанням. Команда NOVUS робить усе можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу магазинів і бути поруч з вами. Через відключення не всі магазини можуть працювати у звичному режимі, тож просимо вас заздалегідь перевіряти актуальний графік роботи», — повідомила мережа супермаркетів NOVUS.

Нардеп Олексій Гончаренко оприлюднив фото закритих супермаркетів цієї мережі.

«Ось такий зараз вигляд мають деякі супермаркети в Києві. Через надто довгі відключення генератори не впорюються, виходять з ладу та залишаються без пального», — підписав він ці фото.

Натомість популярна мережа супермаркетів «АТБ» спростовує інформацію про масові припинення роботи в Києві. В компанії запевняють, що йдеться про одиничні й тимчасові випадки.

«Станом на сьогодні всі магазини торговельної мережі „АТБ“ у Києві та Київській області працюють у штатному режимі. Торговельні об’єкти компанії забезпечені автономними джерелами живлення (генераторами), що дозволяє підтримувати безперебійну роботу навіть у разі перебоїв з електропостачанням. У поодиноких випадках виникнення технічних чи логістичних труднощів компанія оперативно реагує та вживає необхідних заходів для їх усунення, щоб гарантувати стабільну роботу магазинів і доступність товарів для споживачів», — запевнили у пресслужбі компанії.

Пресслужба мережі магазинів «Аврора» в коментарі «24 Каналу» запевнила, що магазини мережі працюють у штатному режимі і що інформація, яка шириться соцмережами стосовно масового закриття, не відповідає дійсності.

Раніше повідомлялося, що без тепла в Києві залишаються ще майже 800 будинків.