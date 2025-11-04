- Дата публікації
Під час пластичної операції в Києві померла пацієнтка: що сталося
Столичний пластичний хірург опинився під слідством після загибелі пацієнтки на операційному столі.
У Києві 28-річна жінка померла просто під час пластичної операції. Прокуратура оголосила підозру 50-річному хірургу однієї з приватних клінік через неналежне виконання професійних обов’язків.
Про це пише Київська міська прокуратура.
Пацієнтка звернулася до клініки того ж дня, коли їй провели операцію з імплантації сідниць. Під час втручання у неї раптово впав тиск, а потім зупинилося серце. Попри спроби реанімації, врятувати жінку не вдалося.
Судово-медична експертиза з’ясувала, що під час операції було використано розчин Кляйна із заміною лідокаїну на лонгокаїн у надмірній дозі. Саме це, разом з іншими порушеннями протоколів, спричинило смерть пацієнтки.
Дії лікаря кваліфіковано за ч. 1 ст. 140 КК України — неналежне виконання медичним працівником обов’язків, що призвело до тяжких наслідків. Йому загрожує до п’яти років позбавлення права займатися медичною практикою або до двох років позбавлення волі.
