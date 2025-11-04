ТСН у соціальних мережах

Під час пластичної операції в Києві померла пацієнтка: що сталося

Столичний пластичний хірург опинився під слідством після загибелі пацієнтки на операційному столі.

Дар'я Щербак
Операційна

Операційна / © Київська міська прокуратура

У Києві 28-річна жінка померла просто під час пластичної операції. Прокуратура оголосила підозру 50-річному хірургу однієї з приватних клінік через неналежне виконання професійних обов’язків.

Про це пише Київська міська прокуратура.

Пацієнтка звернулася до клініки того ж дня, коли їй провели операцію з імплантації сідниць. Під час втручання у неї раптово впав тиск, а потім зупинилося серце. Попри спроби реанімації, врятувати жінку не вдалося.

Судово-медична експертиза з’ясувала, що під час операції було використано розчин Кляйна із заміною лідокаїну на лонгокаїн у надмірній дозі. Саме це, разом з іншими порушеннями протоколів, спричинило смерть пацієнтки.

Хірург, якому повідомлено підозру / © Київська міська прокуратура

Хірург, якому повідомлено підозру / © Київська міська прокуратура

Дії лікаря кваліфіковано за ч. 1 ст. 140 КК України — неналежне виконання медичним працівником обов’язків, що призвело до тяжких наслідків. Йому загрожує до п’яти років позбавлення права займатися медичною практикою або до двох років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві перед судом постане чоловік, який через ревнощі до дружини ледь не вбив суперника: він вдарив його ножем у груди.

