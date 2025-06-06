ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
615
Час на прочитання
2 хв

Під час масованої атаки на Київ загинули троє рятувальників: що про них відомо (фото)

Павло Єзгор, Данило Скадін та Андрій Ременний загинули, виконуючи свій обов’язок — ліквідовуючи наслідки чергового безжального удару ворога.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
У Києві загинули рятувальники

У Києві загинули рятувальники / © Ігор Клименко

Російська атака на Київ у ніч проти 6 червня забрала життя трьох рятувальників Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Про це повідомила пресслужба ДСНС та оприлюднила іменв та світлини загиблих героїв.

«Київ, 6 червня 2025 року. Цього дня велика родина ДСНС зазнала невимовної втрати. Унаслідок страшної російської атаки загинули троє пожежних-рятувальників:

  • Павло Єзгор

  • Данило Скадін

  • Андрій Ременний

Загиблі рятувальники / © ДСНС

Загиблі рятувальники / © ДСНС

«Росіяни забрали життя людей, які першими кинулися ліквідовувати наслідки страшного удару. Людей, які вийшли на звичайне чергування, як завжди — у бойовій готовності. Перед виходом на роботу вони поцілували та обійняли дружин і дітей… І більше не повернулися… У кожного з них були улюблена справа, бажання, плани на життя. Але ворог вирішив інакше», — йдеться у повідомленні.

Загиблі рятувальники / © ДСНС

Загиблі рятувальники / © ДСНС

Загиблі рятувальники / © ДСНС

Загиблі рятувальники / © ДСНС

Загиблі рятувальники / © ДСНС

Загиблі рятувальники / © ДСНС

У пресслужбі зазначили, що 6 червня 2025 року стало чорним днем для всієї України і для Державної служби з надзвичайних ситуацій зокрема.

«Сьогодні ми — у скорботі. Велика сім’я ДСНС сумує. Це не просто втрати. Це рани, які болітимуть довго. Це сльози, які ще не висохли. Це порожнеча, яку вже не заповнити. Ми щиро співчуваємо рідним і близьким загиблих. Ми разом із вами у цьому горі. Вшановуємо та пам’ятаємо кожного. Цей біль — у серці кожного з нас», — зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві внаслідок масованого обстрілу пошкоджено колії та кабелі на перегоні метрополітену між станціями «Дарниця»-«Лівобережна» червоної гілки. Поїзди рухатимуться лише між станціями «Академмістечко» — «Арсенальна».

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie