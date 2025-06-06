Під час масованої атаки на Київ загинули троє рятувальників: що про них відомо (фото)

У Києві загинули рятувальники / © Ігор Клименко

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Російська атака на Київ у ніч проти 6 червня забрала життя трьох рятувальників Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Про це повідомила пресслужба ДСНС та оприлюднила іменв та світлини загиблих героїв.

«Київ, 6 червня 2025 року. Цього дня велика родина ДСНС зазнала невимовної втрати. Унаслідок страшної російської атаки загинули троє пожежних-рятувальників:

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Павло Єзгор

Данило Скадін

Андрій Ременний

Загиблі рятувальники / © ДСНС

«Росіяни забрали життя людей, які першими кинулися ліквідовувати наслідки страшного удару. Людей, які вийшли на звичайне чергування, як завжди — у бойовій готовності. Перед виходом на роботу вони поцілували та обійняли дружин і дітей… І більше не повернулися… У кожного з них були улюблена справа, бажання, плани на життя. Але ворог вирішив інакше», — йдеться у повідомленні.

Загиблі рятувальники / © ДСНС

Загиблі рятувальники / © ДСНС

Загиблі рятувальники / © ДСНС

У пресслужбі зазначили, що 6 червня 2025 року стало чорним днем для всієї України і для Державної служби з надзвичайних ситуацій зокрема.

«Сьогодні ми — у скорботі. Велика сім’я ДСНС сумує. Це не просто втрати. Це рани, які болітимуть довго. Це сльози, які ще не висохли. Це порожнеча, яку вже не заповнити. Ми щиро співчуваємо рідним і близьким загиблих. Ми разом із вами у цьому горі. Вшановуємо та пам’ятаємо кожного. Цей біль — у серці кожного з нас», — зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві внаслідок масованого обстрілу пошкоджено колії та кабелі на перегоні метрополітену між станціями «Дарниця»-«Лівобережна» червоної гілки. Поїзди рухатимуться лише між станціями «Академмістечко» — «Арсенальна».

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