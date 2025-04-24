Під час атаки на Київ загинули брат з сестрою: деталі від Зеленського

Руйнування у Києві після атаки у ніч проти 24 квітня / © ДСНС України

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Через російську атаку на Київ у ніч проти 24 квітня загинули рідні брат із сестрою віком 21 та 19 років.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив на пресконференції із президентом ПАР Сирілом Рамафосою за підсумками переговорів.

«Сьогодні вранці наша країна пройшла через нову російську атаку, дуже масштабну. Більш ніж 200 повітряних цілей — це ракети, в тому числі балістичні, та ударні дрони. На жаль, є руйнування, є втрати в нашій столиці, в інших наших містах», — розповів глава держави.

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Він акцентував, що через ворожу атаку в різних регіонах України загалом зазнали поранень понад 80 людей.

«В Києві серед загиблих рідні брат і сестра: хлопчику 21 рік, дівчинці — 19. Мої співчуття всім, хто втратив рідних, близьких людей. Зараз ще тривають рятувальні операції», — сказав Зеленський.

Нагадаємо, РФ атакувала Київ різними типами ракет і дронами. У місті зруйнований житловий будинок та інші об’єкти. Загинули 8 людей, ще понад 70 осіб постраждали. Серед жертв є діти.