П′яний водій влаштував гонитву в центрі Києва: чим все закінчилось (відео)

У Києві на вулиці Верхній Вал правоохоронці були змушені застосувати жорсткі заходи для зупинки автомобіля, водій якого створював загрозу для інших учасників руху.

Про подію повідомив ведучий «1+1» Євген Плінський.

За попередньою інформацією, патрульні помітили автомобіль Mercedes, водій якого поводився на дорозі неадекватно. На вимогу зупинитися керманич не відреагував, натомість спробував втекти від правоохоронців, натиснувши на газ.

Погоня розгорнулася вулицями Подолу. Враховуючи небезпеку, яку становив водій для пішоходів та інших автомобілів у центрі столиці, патрульні діяли рішуче.

Зупинити порушника вдалося лише фізично заблокувавши його рух. За словами журналіста, зупинка відбулася внаслідок зіткнення автомобіля втікача з патрульною машиною.

Після блокування транспортного засобу правоохоронці затримали водія. З’ясувалося, що чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Нагадаємо, на Київщині маршрутка виїхала на зустрічну смугу, внаслідок чого сталося зіткнення з автомобілями Jeep та Volkswagen. Одна людина загинула, 13 постраждали.