- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 97
- Час на прочитання
- 1 хв
П’яний “мінер” погрожував підірвати ТРЦ в Києві: чим все закінчилось
У Києві чоловік зателефонував до поліції та заявив про замінування ТРЦ. Вибухівки не знайшли, а от підозрюваного — так.
У Києві поліція затримала чоловіка, який повідомив про фейкове мінування торгово-розважального центру в Оболонському районі.
Про інцидент повідомили в поліції Києва.
За словами правоохоронців, на гарячу лінію зателефонував невідомий, який заявив, що замінував один із ТРЦ і планує його підірвати найближчим часом.
Співробітники поліції негайно обстежили торговий центр, однак жодних вибухонебезпечних предметів не виявили. Натомість вдалося встановити особу, яка зробила дзвінок.
«Ним виявився неодноразово судимий 38-річний житель Київщини, який перебував у стані алкогольного сп’яніння. Під час спілкування з правоохоронцями чоловік не зміг адекватно пояснити свої дії», — повідомили у поліції.
Слідчі затримали правопорушника та вручили йому підозру. Зараз йому загрожує до шести років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Дарницькому районі Києва підозрюваний у скоєнні злочину пустив газ та підірвав квартиру. Внаслідок інциденту поранено поліцейського.
Правоохоронці вчасно вивели мешканців з будинку, тож більше потерпілих немає.