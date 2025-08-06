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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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97
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1 хв

П’яний “мінер” погрожував підірвати ТРЦ в Києві: чим все закінчилось

У Києві чоловік зателефонував до поліції та заявив про замінування ТРЦ. Вибухівки не знайшли, а от підозрюваного — так.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Поліція

Поліція / © Поліція Києва

У Києві поліція затримала чоловіка, який повідомив про фейкове мінування торгово-розважального центру в Оболонському районі.

Про інцидент повідомили в поліції Києва.

За словами правоохоронців, на гарячу лінію зателефонував невідомий, який заявив, що замінував один із ТРЦ і планує його підірвати найближчим часом.

Співробітники поліції негайно обстежили торговий центр, однак жодних вибухонебезпечних предметів не виявили. Натомість вдалося встановити особу, яка зробила дзвінок.

Затриманий громадянин / © Поліція Києва

Затриманий громадянин / © Поліція Києва

«Ним виявився неодноразово судимий 38-річний житель Київщини, який перебував у стані алкогольного сп’яніння. Під час спілкування з правоохоронцями чоловік не зміг адекватно пояснити свої дії», — повідомили у поліції.

Слідчі затримали правопорушника та вручили йому підозру. Зараз йому загрожує до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Дарницькому районі Києва підозрюваний у скоєнні злочину пустив газ та підірвав квартиру. Внаслідок інциденту поранено поліцейського.

Правоохоронці вчасно вивели мешканців з будинку, тож більше потерпілих немає.

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