П’яний іноземець з гранатою тероризував перехожих у Києві: чим усе закінчилось

Граната Ф-1 / © НТВ

У Києві поліцейські затримали 47-річного іноземця, який під час конфлікту з перехожими погрожував їм гранатою.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у Facebook.

За даними правоохоронців, чоловік біля одного з будинків на вулиці Академіка Єфремова поводився агресивно, чіплявся до перехожих і провокував конфлікт, після чого, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, дістав гранату та погрожував оточуючим.

«На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група районного управління поліції, екіпаж патрульної поліції та вибухотехніки, які затримали зловмисника та вилучили в нього гранату Ф-1», — йдеться у повідомленні.

Поліцейські затримали 47-річного іноземця, який у Києві погрожував перехожим гранатою / © Поліція Києва

Граната Ф-1 / © Поліція Києва

За скоєне затриманому загрожує до семи років позбавлення волі.

