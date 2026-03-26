П’яний іноземець з гранатою тероризував перехожих у Києві: чим усе закінчилось
Правоохоронці затримали зловмисника та вилучили в нього гранату Ф-1.
У Києві поліцейські затримали 47-річного іноземця, який під час конфлікту з перехожими погрожував їм гранатою.
Про це повідомила пресслужба поліції Києва у Facebook.
За даними правоохоронців, чоловік біля одного з будинків на вулиці Академіка Єфремова поводився агресивно, чіплявся до перехожих і провокував конфлікт, після чого, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, дістав гранату та погрожував оточуючим.
«На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група районного управління поліції, екіпаж патрульної поліції та вибухотехніки, які затримали зловмисника та вилучили в нього гранату Ф-1», — йдеться у повідомленні.
За скоєне затриманому загрожує до семи років позбавлення волі.
Нагадаємо, на Рівненщині дитина підірвалась гранатою: дійшло до ампутації. Під час огляду знахідка вибухнула просто в руках хлопсика.