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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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170
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Песика породи бішон викинули з вікна у Києві — зоозахисники шокували подробицями

У Святошинському районі Києва собаку породи бішон, ймовірно, викинули з шостого поверху. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Песика породи бішон викинули з вікна у Києві — зоозахисники шокували подробицями

У Києві відкрили справу за фактом жорстокого поводження з твариною / © Національна поліція Києва

У Святошинському районі Києва правоохоронці відкрили кримінальне провадження через загибель собаки, якого, за попередніми даними, викинули з вікна багатоповерхового будинку.

Про це повідомили у столичній поліції.

Інцидент стався 9 червня на вулиці Чорнобильській. Близько 13:00 до поліції надійшло повідомлення про те, що з вікна житлового будинку впав собака. Від зазнаних травм тварина загинула на місці.

Слідчі Святошинського управління поліції розпочали досудове розслідування / © Національна поліція Києва

Слідчі Святошинського управління поліції розпочали досудове розслідування / © Національна поліція Києва

За попередньою інформацією, йдеться про собаку породи бішон, яку могли викинути з шостого поверху.

«Чоловік викинув собаку з 6-го поверху багатоповерхівки по вулиці Чорнобильській. Песик породи бішон загинув на місці від зазнаних травм», — повідомила зоозахисниця. передає «Реальний Київ».

Наразі слідчі Святошинського управління поліції розпочали досудове розслідування за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України — жорстоке поводження з тваринами. Винним може загрожувати до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Китаї викрали відомого собаку-блогера і продали в ресторан на м’ясо.

Тим часом 17-річну живодерку з Павлограда, яка роками душить тварин і знімає це на відео, викрито правоохоронцями. Історія знущання над тваринами триває роками — дівчина катує їх, знімає на відео і хизується цим в Інтернеті.

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Дата публікації
Кількість переглядів
170
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