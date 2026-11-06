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Перший сніг засипав Київ: у Мережі показали відео
У Києві випав перший сніг цієї осені. Очевидці зняли негоду на відео.
У Києві ввечері 6 листопада вже випав перший сніг із дрібним градом. Синоптики попереджають про погіршення погоди в більшості регіонів.
Про це повідомляють Новини.LIVE та місцеві пабліки.
Перший сніг у Києві — відео
У ніч на 7 листопада в більшості областей України очікується невеликий сніг та мокрий сніг.
Через зниження температури на дорогах місцями можлива ожеледиця, тому водіям і пішоходам варто бути особливо уважними під час пересування містом.
Нагадаємо, у Києві та області очікуються дощі, мокрий сніг і сильний північний вітер. Синоптики розповіли, якою буде температура повітря 6 листопада.
Раніше ми писали, що Північну та Центральну Європу попередили про перший потужний удар зими — новий атлантичний циклон принесе значне похолодання і хуртовини. Місцями сніговий покрив сягне пів метра, а дороги опиняться під заметами.