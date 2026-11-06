Перший сніг засипав Київ: у Мережі показали відео

Перший сніг / © УНІАН

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У Києві ввечері 6 листопада вже випав перший сніг із дрібним градом. Синоптики попереджають про погіршення погоди в більшості регіонів.

Про це повідомляють Новини.LIVE та місцеві пабліки.

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Перший сніг у Києві — відео

У ніч на 7 листопада в більшості областей України очікується невеликий сніг та мокрий сніг.

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Через зниження температури на дорогах місцями можлива ожеледиця, тому водіям і пішоходам варто бути особливо уважними під час пересування містом.

Перший сніг у Києві / © Новини.LIVE

Перший сніг у Києві / © соцмережі

Перший сніг у Києві / © соцмережі

Нагадаємо, у Києві та області очікуються дощі, мокрий сніг і сильний північний вітер. Синоптики розповіли, якою буде температура повітря 6 листопада.

Раніше ми писали, що Північну та Центральну Європу попередили про перший потужний удар зими — новий атлантичний циклон принесе значне похолодання і хуртовини. Місцями сніговий покрив сягне пів метра, а дороги опиняться під заметами.

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