Перший рівень небезпеки: у Києві приспустили головний прапор України
У столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с, у місті оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.
В Києві у понеділок, 6 квітня, найбільший прапор України, встановлений на території Меморіального комплексу «Національний музей історії України у Другій світовій війні», приспустили через прогнозовану негоду.
Про це повідомили в КО «Київзеленбуд».
За інформацією Укргідрометцентру, 6 квітня вдень у столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). Для збереження полотнища від пошкоджень, прапор лишиться приспущеним до покращення погодних умов.
Нагадаємо, що флагшток, на якому майорить найбільший прапор України, встановлений на Печерських пагорбах. Його висота — майже 90 метрів, вага — 32 тонни, розмір полотнища — 16 на 24 метри.
Раніше ми писали про те, що до України заходить холодний атмосферний фронт. Очікується зниження температури, дощі, а подекуди навіть мокрий сніг. У Києві 7 квітня очікується похолодання до +7+9 градусів, місцями дощ. У вівторок, 7 квітня, у столиці буде сильний північно-західний вітер.