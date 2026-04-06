ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
515
Час на прочитання
1 хв

Перший рівень небезпеки: у Києві приспустили головний прапор України

У столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с, у місті оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.

Автор публікації
Світлана Несчетна
Головний прапор України / © КМДА

В Києві у понеділок, 6 квітня, найбільший прапор України, встановлений на території Меморіального комплексу «Національний музей історії України у Другій світовій війні», приспустили через прогнозовану негоду.

Про це повідомили в КО «Київзеленбуд».

За інформацією Укргідрометцентру, 6 квітня вдень у столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). Для збереження полотнища від пошкоджень, прапор лишиться приспущеним до покращення погодних умов.

Нагадаємо, що флагшток, на якому майорить найбільший прапор України, встановлений на Печерських пагорбах. Його висота — майже 90 метрів, вага — 32 тонни, розмір полотнища — 16 на 24 метри.

Раніше ми писали про те, що до України заходить холодний атмосферний фронт. Очікується зниження температури, дощі, а подекуди навіть мокрий сніг. У Києві 7 квітня очікується похолодання до +7+9 градусів, місцями дощ. У вівторок, 7 квітня, у столиці буде сильний північно-західний вітер.

Дата публікації
Кількість переглядів
515
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie