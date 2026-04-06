Перший рівень небезпеки: у Києві приспустили головний прапор України

Головний прапор України / © КМДА

Реклама

В Києві у понеділок, 6 квітня, найбільший прапор України, встановлений на території Меморіального комплексу «Національний музей історії України у Другій світовій війні», приспустили через прогнозовану негоду.

Про це повідомили в КО «Київзеленбуд».

За інформацією Укргідрометцентру, 6 квітня вдень у столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). Для збереження полотнища від пошкоджень, прапор лишиться приспущеним до покращення погодних умов.

Реклама

Нагадаємо, що флагшток, на якому майорить найбільший прапор України, встановлений на Печерських пагорбах. Його висота — майже 90 метрів, вага — 32 тонни, розмір полотнища — 16 на 24 метри.

Раніше ми писали про те, що до України заходить холодний атмосферний фронт. Очікується зниження температури, дощі, а подекуди навіть мокрий сніг. У Києві 7 квітня очікується похолодання до +7+9 градусів, місцями дощ. У вівторок, 7 квітня, у столиці буде сильний північно-західний вітер.