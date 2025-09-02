- Дата публікації
Перші кадри з місця влучання у Білій Церкві: з’явилися фото
Під час ліквідації пожежі гаражного кооперативу рятувальники виявили тіло чоловіка.
У ніч проти 2 вересня ворог масовано атакував Білу Церкву на Київщині безпілотниками. Внаслідок цього виникли пожежі.
На жаль під час ліквідації пожежі виявлено загиблу людину, повідомляє ДСНС у Telegram.
У місті фіксувалися пошкодження скління багатоповерхових будинків, пожежі на території гаражного кооперативу, приміщень торгових та виробничих підприємств.
Внаслідок пожежі виникли руйнація та займання ангарів і трьохповерхової будівлі підприємства. Загорання ліквідовані.
На іншій локації рятувальники загасили загорання трьох будівель та приватних гаражів.
Нагадаємо, ворожі дрони атакують місто Біла Церква на Київщині вже другу ніч поспіль.