Київ
1961
1 хв

Перші кадри з місця влучання у Білій Церкві: з’явилися фото

Під час ліквідації пожежі гаражного кооперативу рятувальники виявили тіло чоловіка.

Перші кадри з місця влучання у Білій Церкві

Перші кадри з місця влучання у Білій Церкві / © ДСНС

У ніч проти 2 вересня ворог масовано атакував Білу Церкву на Київщині безпілотниками. Внаслідок цього виникли пожежі.

На жаль під час ліквідації пожежі виявлено загиблу людину, повідомляє ДСНС у Telegram.

У місті фіксувалися пошкодження скління багатоповерхових будинків, пожежі на території гаражного кооперативу, приміщень торгових та виробничих підприємств.

Внаслідок пожежі виникли руйнація та займання ангарів і трьохповерхової будівлі підприємства. Загорання ліквідовані.

Перші кадри з місця влучання у Білій Церкві / © ДСНС

На іншій локації рятувальники загасили загорання трьох будівель та приватних гаражів.

Нагадаємо, ворожі дрони атакують місто Біла Церква на Київщині вже другу ніч поспіль.

1961
