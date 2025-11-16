- Дата публікації
Перша в історії Києва жінка-машиністка: як Катерина Єсипчук керує поїздами підземки
25-річна Катерина Єсипчук керує потягом по Синій лінії метро.
Катерина Єсипчук водить потяги Синьої гілки столичного метро та миттєво привернула увагу Мережі завдяки професіоналізму та ефектній зовнішності.
Про це пише Транспортна спільнота Києва №1.
25-річна Катерина розпочала свою роботу в метрополітені навесні 2025 року, зробивши справжній прорив, адже до цього професія машиніста в Києві вважалася виключно чоловічою.
Уже за півроку жінка повністю опанувала навички. Вона майстерно керує потягами метро на одній із найбільш завантажених ліній столиці.
Катерина Єсипчук швидко стала сенсацією в Мережі не лише завдяки своїй новаторській ролі, але й стилю. Відео та фото Катерини, зокрема авторства Дмитра Роді, миттєво ширяться в соцмережах, де її порівнюють із телезірками та моделями.
