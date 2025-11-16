Перша в історії Києва жінка-машиністка: як Катерина Єсипчук керує поїздами підземки

Перша жінка-машиніст метро в Києві – Катерина Єсипчук / © Радіо Свобода

Катерина Єсипчук водить потяги Синьої гілки столичного метро та миттєво привернула увагу Мережі завдяки професіоналізму та ефектній зовнішності.

Про це пише Транспортна спільнота Києва №1.

25-річна Катерина розпочала свою роботу в метрополітені навесні 2025 року, зробивши справжній прорив, адже до цього професія машиніста в Києві вважалася виключно чоловічою.

Уже за півроку жінка повністю опанувала навички. Вона майстерно керує потягами метро на одній із найбільш завантажених ліній столиці.

Катерина Єсипчук швидко стала сенсацією в Мережі не лише завдяки своїй новаторській ролі, але й стилю. Відео та фото Катерини, зокрема авторства Дмитра Роді, миттєво ширяться в соцмережах, де її порівнюють із телезірками та моделями.

