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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
220
Час на прочитання
2 хв

Перевтілювався в "Ельвіру" та пригощав кетаміном: у Києві поліція накрила організатора тематичних вечірок

У торговця наркотиками знайшли понад 2,5 кг канабісу, МДМА, LSD, амфетамін, кетамін і галюциногенні гриби.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Наркотичне «асорті», вилучене «Ельвіри»

Наркотичне «асорті», вилучене «Ельвіри» / © Поліція Києва

У Шевченківському районі Києва правоохоронці викрили та затримали 50-річного чоловіка, який налагодив канал постачання наркотиків. Зловмисник перетворив власну квартиру на наркопритон, де влаштовував масштабні тематичні вечірки, перевтілюючись в епатажний образ «Ельвіри».

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

«Ельвіра» та її наркотичне асорті на 5 мільйонів

Оперативники Шевченківського управління поліції встановили, що киянин збував заборонені речовини своїм знайомим особисто «з рук у руки». Окрім банального продажу, фігурант організував у себе вдома регулярні психоделічні збори.

Перевтілюючись у жіночий образ «Ельвіри», чоловік влаштовував для гостей специфічні тематичні вечірки, де відвідувачі спільно вживали наркотики та галюциногени.

Наркоторговець в образі «Ельвіри» / Фото Telegram-канал «Україна Головне»

Наркоторговець в образі «Ельвіри» / Фото Telegram-канал «Україна Головне»

Наркоторговець в образі «Ельвіри» / Фото Telegram-канал «Україна Головне»

Наркоторговець в образі «Ельвіри» / Фото Telegram-канал «Україна Головне»

Наркоторговець в образі «Ельвіри» / Фото Telegram-канал «Україна Головне»

Наркоторговець в образі «Ельвіри» / Фото Telegram-канал «Україна Головне»

Під час санкціонованого обшуку в оселі затриманого правоохоронці виявили величезний склад різноманітних психоактивних речовин. Загалом вилучено понад 2,5 кілограма нелегального товару, вартість якого за цінами «чорного ринку» сягає близько 5 мільйонів гривень.

50-річний наркоторговець / © Поліція Києва

50-річний наркоторговець / © Поліція Києва

Серед вилученого асортименту:

  • 1,5 кілограма канабісу та 1 кілограм кетаміну;

  • 100 грамів галюциногенних грибів;

  • По 50 грамів МДМА та амфетаміну;

  • Понад 100 таблеток екстазі (МДМА);

  • Понад 150 марок LSD.

Наркотичне «асорті», вилучене «Ельвіри» / © Поліція Києва

Наркотичне «асорті», вилучене «Ельвіри» / © Поліція Києва

Наркотичне «асорті», вилучене «Ельвіри» / © Поліція Києва

Наркотичне «асорті», вилучене «Ельвіри» / © Поліція Києва

Наркотичне «асорті», вилучене «Ельвіри» / © Поліція Києва

Наркотичне «асорті», вилучене «Ельвіри» / © Поліція Києва

Що загрожує організатору епатажних тусовок?

Усі вилучені речовини поліцейські направили на проведення відповідних експертних досліджень. Самого ж організатора «вечірок» затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі вже оголосили 50-річному фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне зберігання та збут наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах).

Процесуальне керівництво у справі здійснює Шевченківська окружна прокуратура. За скоєне організатору загрожує суворе покарання — до 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Раніше ми писали про те, як у Львові накрили скандальну мережу наркомагазинів.

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