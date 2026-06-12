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- Київ
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Перевтілювався в "Ельвіру" та пригощав кетаміном: у Києві поліція накрила організатора тематичних вечірок
У торговця наркотиками знайшли понад 2,5 кг канабісу, МДМА, LSD, амфетамін, кетамін і галюциногенні гриби.
У Шевченківському районі Києва правоохоронці викрили та затримали 50-річного чоловіка, який налагодив канал постачання наркотиків. Зловмисник перетворив власну квартиру на наркопритон, де влаштовував масштабні тематичні вечірки, перевтілюючись в епатажний образ «Ельвіри».
Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.
«Ельвіра» та її наркотичне асорті на 5 мільйонів
Оперативники Шевченківського управління поліції встановили, що киянин збував заборонені речовини своїм знайомим особисто «з рук у руки». Окрім банального продажу, фігурант організував у себе вдома регулярні психоделічні збори.
Перевтілюючись у жіночий образ «Ельвіри», чоловік влаштовував для гостей специфічні тематичні вечірки, де відвідувачі спільно вживали наркотики та галюциногени.
Під час санкціонованого обшуку в оселі затриманого правоохоронці виявили величезний склад різноманітних психоактивних речовин. Загалом вилучено понад 2,5 кілограма нелегального товару, вартість якого за цінами «чорного ринку» сягає близько 5 мільйонів гривень.
Серед вилученого асортименту:
1,5 кілограма канабісу та 1 кілограм кетаміну;
100 грамів галюциногенних грибів;
По 50 грамів МДМА та амфетаміну;
Понад 100 таблеток екстазі (МДМА);
Понад 150 марок LSD.
Що загрожує організатору епатажних тусовок?
Усі вилучені речовини поліцейські направили на проведення відповідних експертних досліджень. Самого ж організатора «вечірок» затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчі вже оголосили 50-річному фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне зберігання та збут наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах).
Процесуальне керівництво у справі здійснює Шевченківська окружна прокуратура. За скоєне організатору загрожує суворе покарання — до 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.
Раніше ми писали про те, як у Львові накрили скандальну мережу наркомагазинів.