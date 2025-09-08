Patriot у центрі Києва: авіаексперт розповів, чи врятує це столицю

Patriot чи нові технології / © соцмережі

Система ППО Patriot у центрі Києва не є ефективним захистом столиці від ударів ворога.

Авіаційний експерт Анатолій Храпчинський розповів про це в ефірі «Радіо Донбас Реалії».

Експерт вважає, що ключову роль відіграє радіогоризонт, адже саме він забезпечує виявлення загроз на достатній відстані без перешкод від забудови.

«Рельєф Києва, зокрема пагорби, не дозволяє локально сформувати повноцінну систему захисту. Тому працює лише комплексна оборона міста в цілому», — зазначив Храпчинський.

На його думку, жодна держава у світі не готова до атак подібного масштабу. Сьогодні не існує універсального рішення, яке б могло надійно протидіяти таким загрозам.

«Ми повинні розвивати системи ефективної детекції, які можна розміщувати на висотах, здатних перекривати „сліпі зони“ традиційних засобів ППО», — додав експерт.

Нагадаємо, в ніч проти 7 вересня Україна пережила наймасштабнішу комбіновану атаку від початку великої війни.

За даними Повітряних сил ЗСУ, Росія випустила 810 дронів-камікадзе та імітаційних апаратів, 9 крилатих ракет «Іскандер-К» і 4 балістичні «Іскандер-М/KN-23». Українська ППО знищила 751 ціль.

Під час цієї атаки на Печерську в Києві постраждала будівля Кабміну.

У Святошинському районі Києва внаслідок атаки загинули малюк і його мама.