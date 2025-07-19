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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Пасажирка метро Києва прославляла Росію — яке покарання загрожує дівчині

Тепер з дівчиною, яка кричала схвальні вигуки про Росію в метро Києва спілкуватиметься СБУ.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Дівчина, яка вигукувала гасла на користь Росії в метро Києва

Дівчина, яка вигукувала гасла на користь Росії в метро Києва / © Поліція Києва

В метрополітені Києва дівчина в стані сп’яніння кричала гасла на користь держави-агресора Росії — поліція притягнула її до адміністративної відповідальності.

Про це повідомила поліція Києва.

Інцидент стався у вагоні потяга червоної гілки метро. Відео з пасажиркою, яка публічно підтримувала державу-агресора, поширилось у соцмережах. Як повідомили в поліції, порушницею виявилася 25-річна місцева мешканка.

«Відтак поліцейські встановили, що на відео 25-річна місцева мешканка. Остання під час спілкування з правоохоронцями пояснила, що через проблеми в особистому житті вжила надмірну кількість алкоголю та подальші свої дії не пам’ятає», — зазначили в поліції.

Правоохоронці склали на неї адмінпротокол за дрібне хуліганство (ст. 173 КУпАП). Санкція передбачає штраф, громадські чи виправні роботи або адмінарешт до 15 діб. Далі з нею працюватиме СБУ.

Нагадаємо, 18 липня в соціальних мережах зʼявилось відео, зняте у вагоні поїзда київського метрополітену на червоній гілці. На записі пасажирка вигукує проросійські гасла, зокрема «слава Росії». Один з чоловіків ударив її по голові, інші пропонували висадити дівчину з вагона.

Варто зазначити, що нещодавно в Telegram-каналах поширилося відео з одного з розважальних закладів у Голосіївському районі Києва, де лунали пісні мовою країни-агресора. На місце інциденту одразу прибула слідчо-оперативна група поліції.

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