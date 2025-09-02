ТСН у соціальних мережах

Парубок їхав на велосипеді по ескалатору метро: як його покарали

У Києві поліція знайшла порушника, який їхав на велосипеді в метро.

Затриманий

Затриманий / © Національна поліція Києва

У київському метро притягнули до відповідальності 22-річного студента, який їхав на велосипеді по ескалатору станції «Арсенальна». Правоохоронці встановили особу порушника після того, як у декількох телеграм-каналах з’явилося відео з його небезпечним вчинком.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

За даними Управління поліції в метрополітені Києва, студент столичного університету нехтував власною безпекою та безпекою інших пасажирів у погоні за «ексклюзивними» відео. На нього складено адміністративний протокол за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення — дрібне хуліганство, матеріали направлено до Печерського районного суду Києва.

Санкція статті передбачає штраф від 3 до 7 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, громадські роботи на строк від 40 до 60 годин або адміністративний арешт до 15 діб.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві чоловік на велосипеді небезпечно спустився двома ескалаторами на перон станції метро «Арсенальна». У мережі з’явилося відео його екстремальної поїздки: шлях, який звичайні пасажири долають приблизно за шість хвилин, він пролетів лише за 30 секунд.

