Парубок їхав на велосипеді по ескалатору метро: як його покарали

У київському метро притягнули до відповідальності 22-річного студента, який їхав на велосипеді по ескалатору станції «Арсенальна». Правоохоронці встановили особу порушника після того, як у декількох телеграм-каналах з’явилося відео з його небезпечним вчинком.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

За даними Управління поліції в метрополітені Києва, студент столичного університету нехтував власною безпекою та безпекою інших пасажирів у погоні за «ексклюзивними» відео. На нього складено адміністративний протокол за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення — дрібне хуліганство, матеріали направлено до Печерського районного суду Києва.

Санкція статті передбачає штраф від 3 до 7 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, громадські роботи на строк від 40 до 60 годин або адміністративний арешт до 15 діб.

