Падіння уламків збитого БпЛА в Києві: пошкоджено тролейбусну мережу

Дрон / © ТСН.ua

Реклама

У Києві зафіксовано падіння уламків збитого ворожого безпілотника.

Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

За його словами, уламки впали попередньо на кількох локаціях, зокрема — на проїжджу частину у Шевченківському районі столиці. Унаслідок цього пошкоджено тролейбусну контактну мережу. Наразі відомо, що постраждалих немає.

Реклама

"Ми з’ясовуємо характер можливих пошкоджень по місту загалом", — зазначив Ткаченко.

Водночас він нагадав, що актуальну інформацію про програми підтримки у разі, якщо ви або ваше майно постраждали від атаки, можна отримати у чат-боті єОпора.