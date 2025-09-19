ТСН у соціальних мережах

Падіння уламків збитого БпЛА в Києві: пошкоджено тролейбусну мережу

У Києві уламки збитого ворожого дрона впали на кількох локаціях, зокрема у Шевченківському районі. Пошкоджено тролейбусну мережу, попередньо постраждалих немає.

Автор публікації
Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У Києві зафіксовано падіння уламків збитого ворожого безпілотника.

Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

За його словами, уламки впали попередньо на кількох локаціях, зокрема — на проїжджу частину у Шевченківському районі столиці. Унаслідок цього пошкоджено тролейбусну контактну мережу. Наразі відомо, що постраждалих немає.

"Ми з’ясовуємо характер можливих пошкоджень по місту загалом", — зазначив Ткаченко.

Водночас він нагадав, що актуальну інформацію про програми підтримки у разі, якщо ви або ваше майно постраждали від атаки, можна отримати у чат-боті єОпора.

