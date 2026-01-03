ТСН у соціальних мережах

Падіння дівчини у яму з окропом у Києві: затримано посадовця "Київтеплоенерго", йому готують підозру

Керівнику районного теплотрасового управління готується повідомлення про підозру у порушенні правил безпеки під час виконання небезпечних робіт, що спричинило тяжкі наслідки

Затримання посадовця «Київтеплоенерго»

Затримання посадовця «Київтеплоенерго» / © Київська міська прокуратура

Після падіння дівчини-підлітка в неогороджену яму з окропом у Голосіївському районі Києва затримано керівника районного теплотрасового управління «Печерськ» СП «Київські теплові мережі» КП «Київтеплоенерго».

Про це повідомила Київська міська прокуратура у Facebook.

Керівнику районного теплотрасового управління готується повідомлення про підозру у порушенні правил безпеки під час виконання небезпечних робіт, що спричинило тяжкі наслідки, а саме — опіки дівчини (ч.2 ст. 272 КК України).

Санкція цієї статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Яма з окропом / © Київська міська прокуратура

Яма з окропом / © Київська міська прокуратура

Тривають слідчі та процесуальні дії.

Нагадаємо, у пʼятницю, 2 січня, 16-річна дівчина впала в неогороджену належним чином яму з окопом, що утворилася внаслідок пошкодження тепломереж по вул. Лобановського. Дитина отримала 73% опіків тіла. Дівчина перебуває у лікарні у критично важкому стані. На цей час за її життя борються лікарі.

