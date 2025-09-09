Осінній затишок і літературний урожай: гід фестивалем «Книжкова країна. Плодова»

«Книжкова країна. Плодова» / © 1+1

25–28 вересня на ВДНГ пройде вже четвертий сезон одного з найбільших книжкових фестивалів України — «Книжкова країна». Цього разу він матиме плодову тематику.

Територію ВДНГ прикрасять величезними овочами та фруктами й осінніми фотозонами, а свій літературний врожай презентуватимуть близько 100 видавництв, що візьмуть участь у масштабному книжковому ярмарку. Крім того, на гостей чекатимуть «Родинні читання» від українських зірок, спеціальна горор-програма від спільноти «Бабай», професійні дискусії та воркшопи, а також дебют напряму ілюстраторів і художників.

Загалом протягом чотирьох днів відбудеться понад 400 подій — від презентацій і автограф-сесій до квестів та мистецьких вистав. Розповідаємо лише про малу частину подій із великого переліку, які варто відвідати. Повна програма фестивалю вже доступна на сайті . Вхід вільний.

Також у межах фестивалю працюватиме фотозона від телеканалу 1+1 Україна та відбуватимуться інтерактиви з ведучими.

Четвер, 25.09

Чорний гумор в українських реаліях («Віхола»)

Психіатр Олександр Авдєєв та стендап-комік Василь Байдак розкажуть про роль чорного гумору в культурі під час війни: як він допомагає проживати тривожні новини й зберігати психологічну стійкість.

Дискусія про українську музику та книжки (книгарня «КнигоЛенд»)

Учасники гурту «Курган & Agregat» говоритимуть про українські книги, культуру волонтерства, а також про гумор та іронію у власній творчості. Вхід — за донат від 200 грн на підтримку реабілітаційного центру ветеранів «Титанові».

Як популяризувати класиків? Розмова з літературознавцем та істориком («Віхола»)

Літературознавець та упорядник серії есеїстики «Недочитані тексти» Євгеній Стасіневич, доктор історичних наук і автор численних києвознавчих публікацій Ігор Гирич та книжкова YouTube-блогерка Сандра поділяться думками про те, як розповідати про українських класиків, зберігаючи баланс між їхньою творчістю й історичними ролями.

Чи боїшся ти темряви: засідання товариства опівнічників («Бабай»)

Один з івентів у межах горор-програми — опівнічники з «Бабая» обговорять класику готичної прози: збірки «Первісне зло» та «Лотерея». Участь візьмуть літературознавиця, авторка й редакторка спільноти «Бабай» Серафима Біла, авторки та букблогерки Саша Павлова («Запекла книгожерка»), Валентина Комар («in book we trust»), Анастасія Решетняк («Хроніки Амбер») і письменник Ігор Антонюк.

Вистава «Love Revolution» та розмова про 1920-ті («Книгарня Є»)

Актори театру «Золоті ворота» представлять уривок із вистави «Love Revolution», натхненої оповіданням Майка Йогансена «Рахунок». Після показу відбудеться розмова з літературознавицею Яриною Цимбал та завліткою театру Ганною Щокань про літературу 1920-х і те, як театр переосмислює тексти тієї доби. Модераторка — Надя Ліра.

Представлення програми мистецької репрезентації військових та сектору візуального мистецтва від «Культурних сил» за участю кураторки й культурної менеджерки Каті Тейлор, а також військовослужбовців-митців: письменника та музиканта Сергія Мартинюка, поета Ігоря Мітрова, актора і режисера Кирила Лукаша, а також письменника й перекладача Остапа Українця. Загальна програма матиме фокус-тему «Репетиція майбутнього», що відсилає до Леся Курбаса і його мистецьких методів, а також порушуватиме питання про ветеранські голоси в культурі.

Виставковий простір буде представлений виставками робіт Аліни Гаєвої «Сад життя» і «Сни Целана». Перша переосмислює та стилізує інтерпретацію візерунків вишивки з одягу козацької старшини в стилі Українського бароко та обрядових рушників, а друга містить картини циклу, що ілюструють нове видання віршів Пауля Целана. Крім того, буде представлений фотопроєкт Оксани Боровець The Shoulders We Stand On («На її плечах») — візуальне дослідження жіночої спільності, підтримки та взаємозвʼязку.

П’ятниця, 26.09

Зустріч з Іреною Карпою та презентація книги «Він повертається в неділю» («Книголав»)

Письменниця й музикантка Ірена Карпа разом із головною редакторкою видавництва «Книголав» Дариною Важинською презентуватиме новинку — «Він повертається в неділю». На зустрічі можна буде дізнатися деталі про твір, а також поставити питання авторці.

Презентація книги Марини «Мамайки» Мірзаєвої «Жінки Свободи» (Vivat)

Історикиня й військовослужбовиця 3-ї ОШБ Марина «Мамайка» Мірзаєва та офіцер 3-ї ОШБр, кандидат історичних наук і голова УІНП Олександр Алфьоров презентуватимуть книгу «Жінки Свободи». Говоритимуть про незламність українського жіноцтва — від підпілля XX століття до нинішньої боротьби ЗСУ, про тяглість війни, силу жінок і ціну Незалежності.

«Генерал Кук. Біографія покоління УПА»: презентація книжки Володимира Вʼятровича (Vivat)

Новинку представить історик, публіцист, політичний і громадський діяч Володимир Вʼятрович. «Генерал Кук. Біографія покоління УПА» — це історія боротьби Василя Кука, від підпілля ОУН до командування УПА, від протистояння нацистам і совєтам до дожиття у вільній Україні. Модеруватиме презентацію журналіст і військовий Валерій Калниш.

Від читання — до дискусії: презентація книжкового клубу УП

Чому важливо не лише читати, а й дискутувати, і як книжки можуть стати основою для суспільних діалогів. Севгіль Мусаєва, головна редакторка УП, представить книжку про історію Української правди, а політичний оглядач Роман Романюк презентує «Чим воюватимуть у третій світовій»

Субота, 27.09

«Берсерк» нарешті «вдома»: презентація культової манґи (Nasha Idea)

Всесвітньо відома манґа «Берсерк», що розійшлася світом тиражем понад 70 мільйонів примірників і стала знаковим твором темного фентезі, отримує українське видання від Nasha Idea. Книгу презентуватимуть військовослужбовець, письменник та співзасновник проєкту «Бабай» Дімка Ужасний і директорка видавництва Ірина Олешко. Модератор — Владислав Шапоренко.

Зустріч із Катею Бльосткою

Авторка бестселерів «Матера вам не наймичка, або Чому діти – це прекрасно…» і «Так тобі й треба, або Чому в стосунках варто обирати себе», популярна блогерка Катя Бльостка, спеціально приїде зі США, щоб поділитися власним досвідом про стосунки із самою собою: як перестати зважати на думку оточення та як почати обирати себе.

Публічне інтерв'ю з Олександром Михедом (ВСЛ)

Письменник і військовий Олександр Михед, автор десяти книжок та подкасту «Станція 451» (The Village Україна), у публічному інтерв’ю з письменником і медійником Романом Голубовським говоритиме про війну й літературу, сучасне та класичне українське письмо, роль українських авторів у світі й місце літератури в осмисленні наших реалій.

Жанровий танок «Атласу хмар», презентація книги («Жорж»)

«Атлас хмар» — український переклад роману Cloud Atlas, що вже встиг стати культовим, як для британської, так і для світової літератури. Про феномен книги, особливості видання й жанрове розмаїття твору говоритимуть письменник Остап Українець і редакторка Катерина Дудка, які працювали над перекладом, а також редактор видавництва Роман Трифонов, літературний критик і письменник Ростислав Семків та книжкова блогерка Валентина Комар («in book we trust»).

Медіаграмотність у часи інформаційного шуму (Live Media HUB)

Головна редакторка медіа «Новини.LIVE» Олена Халік розкаже, як розпізнати фейки і факт в літературі та в інформаційному полі, а також проведе паралель, як художній твір можна порівняти з пропагандою.

Презентація книжки «Хухля і нездійсненне бажання» із Сашком Дерманським (Маґура)

Новинку представить відомий дитячий письменник Сашко Дерманський. «Хухля і нездійсненне бажання» — історія про маленьку хуху та її величезне бажання, що видається нездійсненним. На презентації мова піде про те, де знайти віру в себе, а також про справедливе покарання зла.

Премія книжкових блогерів

Цьогоріч на фестивалі відзначатимуть найобговорюванішу перекладну книжку, що вийшла в Україні з вересня 2024-го по липень 2025-го. У шортлісті: «Одного разу розбите серце» — Стефані Ґарбер, «Зайчик» — Мона Авад, «Щасливе місце» — Емілі Генрі, «Наречена» — Алі Гейзелвуд і «Дім на краю світу» — Майкл Каннінґем.

Неділя, 28.09

Як це — бути відвертим із собою та читачами (Readeat)

Письменниця, громадська діячка й правозахисниця дітей-сиріт Інна Мірошниченко та авторка, телеведуча, продюсерка й засновниця «Дикого Театру» Ярослава Кравченко говоритимуть про відвертість із собою та читачами — у книжках, соцмережах і публічних виступах. Модераторка — засновниця й головна редакторка видавництва Stretovych Світлана Стретович.

«Харизмат». Презентація нової серії Люко Дашвар (КСД)

Нова серія Люко Дашвар «Харизмат» розповідає про давні чари русинки, які понад 500 років тому вигнали з Карпат середньовічне зло. Та влітку 2024-го, у розпал російсько-української війни, це зло повертається до закарпатського містечка Чарин, приносячи із собою загадкові смерті й містичні негаразди. На презентації йтиметься про сюжет нової книжки, а також про секрети творчого процесу, якими поділиться авторка.

Від Лесі Українки й Ірини Вільде до Оксани Забужко та Софії Андрухович. Шалені тексти шалених авторок («Віхола»)

Професорка Національного університету «Києво-Могилянська академія», лауреатка Шевченківської премії та авторка численних книжок Віра Агеєва разом із редакторкою The Ukrainians, журналісткою і культурною менеджеркою Богданою Неборак говоритимуть про літературну силу українських авторок — від Лесі Українки й Ірини Вільде до Оксани Забужко та Софії Андрухович.

Також протягом фестивалю відбудуться події професійного спрямування, зокрема розмова про розвиток літературних сцен, про співпрацю бізнесу з видавництвами, дискусія про скептицизм щодо українських авторів, воркшопи щодо роботи з ШІ, а також поради від видавців, як авторам готувати до подання свої рукописи.

На «Книжковій країні» діятимуть благодійні ініціативи: БФ «Гуркіт» збиратиме на роботизовані комплекси для 3-го Армійського корпусу, «Допомагатор» — на біонічне протезування й інклюзивний одяг, «Лелека-Україна» пропонуватиме книжки за донат для бойових медиків і проводитиме тренінг із такмеду.

Майстерклас із розпису гільз проведе БФ «Рій», BGV Charity Fund збиратиме кошти на книги для бібліотек Київщини, а Live Media HUB — книжки для публічних бібліотек у невеликих містечках у рамках ініціативи «Будинок Української Книги». «Діти героїв» облаштують інтерактивний простір на підтримку дітей загиблих військових, а «СОС Дитячі містечка» покажуть інсталяцію про справжні потреби дітей.