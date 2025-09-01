ТСН у соціальних мережах

Опинився у метро Києва за 30 секунд: екстремал летів на велосипеді по ескалатору (відео)

Небезпечний трюк: у Києві чоловік на велосипеді летів по ескалатору в метро, ризикував життям пасажирів, щоб зняти відео, і тепер має понести покарання.

Автор публікації
Олександр Марущак
У Києві хлопець спустився на велосипеді на станцію метро «Арсенальна»

У Києві хлопець спустився на велосипеді на станцію метро «Арсенальна» / © Київський метрополітен

У Києві екстремал на велосипеді з’їхав по двох ескалаторах на перон станції метро «Арсенальна». В Мережі шириться відео дуже небезпечної поїздки. Зазначається, що шлях, який люди долають за шість хвилин, екстремал пролетів за 30 секунд.

Небезпечний трюк і реакція метро

Інцидент стався вранці 31 серпня. Чоловік приніс велосипед на станцію в чохлі, розпакував його, коли чергова відволіклася на іншого пасажира, і розпочав свою небезпечну поїздку. На відео чути, що до чергової вже викликають працівника поліції.

На кадрах видно, що екстремал стрімко летить сходинками першого ескалатора і голосно кричить. Під час проїзду другим ескалатором він лише дивом уникнув зіткнення з пасажиркою, яка, нічого не підозрюючи, стояла на ескалаторі перед виходом на перон.

У Київському метрополітені заявили, що шоковані такою поведінкою.

«Екстремал грубо порушив правила користування метрополітеном. Він ризикував не лише власним життям, а й життям інших пасажирів. Падіння з такої висоти може призвести до дуже важких наслідків і травмувань людей, які перебувають на ескалаторі», — розповіли ТСН.ua у підземці.

Там наголосили, що подібні вчинки можуть призвести до дуже важких наслідків. Як приклад, згадали випадок на станції «Хрещатик», коли молодий чоловік вирішив з’їхати балюстрадою, «як з гірки», впав і дістав численні травми обличчя: перелом носа, щелепи та струс мозку.

«Ми засуджуємо таку поведінку і закликаємо людей у жодному разі не повторювати подібних вчинків. Метро є об’єктом підвищеної небезпеки, і саме на ескалаторах найчастіше травмуються пасажири», — додали в метрополітені.

Що кажуть у поліції метрополітену

У поліції Київського метрополітену розповідають, що особа екстремала встановлена, але чоловіка ще не затримали.

«Подія трапилася вчора вранці. Ми вже встановили особу екстремала і наряди поліції отримали орієнтування щодо його затримання. Це молодий чоловік 2003 року народження», — розповіли ТСН.ua у поліції Київського метрополітену.

Відкрито кримінальне провадження за статтею 173 — дрібне хуліганство. Екстремалу загрожує штраф або громадські роботи.

