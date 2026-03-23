У Києві від 24 березня офіційно завершують опалювальний сезон. Відповідне рішення ухвалила міська влада з огляду на потепління та необхідність економії енергоресурсів.

Про це повідомили в КМДА.

Коли почнуть відключати тепло

Відключення житлових будинків розпочнеться вже від вівторка, 24 березня. Процес проходитиме поступово, оскільки система централізованого теплопостачання потребує поетапного зупинення.

Чому вирішили завершити сезон

У міській адміністрації пояснюють, що рішення пов’язане з підвищенням температури повітря та прогнозом подальшого потепління. Крім того, це дозволить мешканцям уникнути зайвих витрат на опалення.

Що буде із лікарнями та школами

Заклади соціальної сфери — лікарні, пологові будинки, школи та дитячі садки — відключатимуть від тепла не одночасно. Для них передбачено індивідуальний підхід: опалення припинятимуть за заявками керівників установ.

У разі потреби тепло в таких закладах можуть залишити довше.

Міська влада зазначає, що завершення опалювального сезону допоможе оптимізувати витрати енергоресурсів та зменшити навантаження на бюджет і споживачів.

Нагадаємо, опалювальний сезон 2025–2026 років закінчується і в Миколаєві.

Раніше йшлося, що в Україні опалювалення вимикатимуть раніше, ніж зазвичай. Вже від 28 березня батареї в оселях українців можуть стати холодними через припинення постачання газу для теплокомуненерго.