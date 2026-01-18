Опалення у Києві: у КМДА повідомили кількість будинків без тепла і назвали терміни відновлення

У КМДА повідомили, коли відновлять тепло у всіх будинках Києва / © Associated Press

Реклама

У Києві без теплопостачання станом на 18 січня залишаються 36 житлових будинків із майже 6000, які зазнали перебоїв після російської атаки 9 січня.

Про це повідомив директор департаменту житлово-комунальної інфраструктури Києва Дмттро Науменко в ефірі «Київ 24».

За словами Дмитра Науменка, кожний будинок перебуває під особливою увагою міських служб.

Реклама

«Кожен цей будинок у зоні особливої уваги. На кожному працюють відповідні фахівці та аварійні бригади. Завдання — до кінця доби відновити теплопостачання у всіх таких будинках», — наголосив він.

У КМДА також зазначили, що по будинках, де відсутність опалення точно ідентифікована, тепло планують подати до завтрашнього ранку.

Нагадаємо, про графіки відключень світла у Київській області повідомили в ДТЕК. А саме в Київській області через критичну ситуацію в енергосистемі графіки планових відключень електроенергії наразі не запроваджують.

Ситуація також ускладнена морозами та перевантаженням електромереж.

Реклама

Тим часом сьогодні, 18 січня, в усіх областях України знову відключатимуть світло. Проте, як повідомляє «Укренерго», протягом доби графіки застосування обмежень можуть бути змінені.