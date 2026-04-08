У Києві на Бессарабці оновлять площу, яка стане сучасним безбар’єрним громадським простором

Про підготовку до реалізації проєкту повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Він нагадав, що після демонтажу пам’ятника Леніну у 2013 році ця частина міста багато років лишалася недоступною для частини пішоходів.

«Нині площа перед Бессарабським ринком не використовується як повноцінний громадський простір. Вона не відповідає стандартам безбарʼєрності, адже перейти дорогу тут можна лише через підземний перехід, що недоступний для людей на кріслах колісних, батьків із дитячими візочками та багатьох інших. Тому місто планує реалізувати проєкт нового простору з урахуванням вимог доступності, чинних норм і особливостей локації», – розповів Валентин Мондриївський.

Проєктом передбачено:

облаштування зручних пішохідних маршрутів

влаштування наземних безбар’єрних переходів через бульвар Тараса Шевченка

оновлення озеленення

встановлення сучасного енергозберігаючого освітлення, вуличних меблів та інших елементів благоустрою

встановлення фонтану як одного з елементів громадського простору.

«Компанія Farmak виступає меценатом проєкту, а його реалізацією займатиметься Київська міська державна адміністрація через відповідні профільні структурні підрозділи. Для нас цей проєкт – спосіб зробити власний внесок у розвиток міста, з яким історія Farmak пов’язана вже понад 100 років», – додає Володимир Костюк, генеральний директор компанії Farmak.

Проєкт благоустрою цієї ділянки розглядали і схвалювали в кілька етапів. Конкурсна комісія із залучення інвесторів КМДА підтримала залучення позабюджетних коштів для реалізації робіт, що закріплено відповідним розпорядженням.

Наступним етапом стане проведення процедури закупівлі через електронну систему Prozorro.

Завершити реалізацію проєкту планують 2027-го року.