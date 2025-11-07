ТСН у соціальних мережах

Київ
155
1 хв

Оновлені графіки відключення світла в Києві: коли не буде електроенергії

Уточнені графіки відключення електроенергії для Києва на 7 листопада з’явилися в Мережі.

Ірина Лаб'як
Відключення світла

Відключення світла / © Getty Images

Доповнено додатковими матеріалами

Компанія ДТЕК знову оновила графіки стабілізаційних відключень світла в Києві на 7 листопада.

Про це повідомили в телеграм-каналі ДТЕК.

«Київ: оновлені графіки відключень на 7 листопада. В разі змін, будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі», — вказано в заяві компанії.

/ © ДТЕК

© ДТЕК

/ © ДТЕК

© ДТЕК

Нагадаємо, за даними Міністерства енергетики України, 7 листопада графіки відключень світла діють у більшості областей. У відомстві також поінформували, що Росія атакувала енергетичну інфраструктуру Одеської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей. Фахівці проводять ремонтні роботи.

155
