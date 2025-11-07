- Дата публікації
Оновлені графіки відключення світла в Києві: коли не буде електроенергії
Уточнені графіки відключення електроенергії для Києва на 7 листопада з’явилися в Мережі.
Компанія ДТЕК знову оновила графіки стабілізаційних відключень світла в Києві на 7 листопада.
Про це повідомили в телеграм-каналі ДТЕК.
«Київ: оновлені графіки відключень на 7 листопада. В разі змін, будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі», — вказано в заяві компанії.
Нагадаємо, за даними Міністерства енергетики України, 7 листопада графіки відключень світла діють у більшості областей. У відомстві також поінформували, що Росія атакувала енергетичну інфраструктуру Одеської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей. Фахівці проводять ремонтні роботи.