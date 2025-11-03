ТСН у соціальних мережах

67
1 хв

Оновлені графіки відключень електроенергії на 4 листопада: на Київщині діятимуть обмеження

Енергетики оновили графіки відключень на Київщині 4 листопада.

Віра Хмельницька
Київська область без світла / © ТСН.ua

Київська область вже має оновлені графіки відключень електроенергії на 4 листопада. У вівторок на Київщині діятимуть планові графіки відключень світла.

Про це йдеться у повідомленні ДТЕК.

Енергетики закликають мешканців заздалегідь перевірити оновлений розклад та підготуватися до можливих перерв у постачанні світла.

/ © ДТЕК

© ДТЕК

У разі будь-яких змін або коригувань графіків інформацію буде оперативно оприлюднено.

/ © ДТЕК

© ДТЕК

Також відомі графіки відключень світла на 4 листопада для столиці. Енергетики надали актуальну інформацію.

