Оновлені графіки відключень електроенергії на 4 листопада: на Київщині діятимуть обмеження
Енергетики оновили графіки відключень на Київщині 4 листопада.
Київська область вже має оновлені графіки відключень електроенергії на 4 листопада. У вівторок на Київщині діятимуть планові графіки відключень світла.
Про це йдеться у повідомленні ДТЕК.
Енергетики закликають мешканців заздалегідь перевірити оновлений розклад та підготуватися до можливих перерв у постачанні світла.
У разі будь-яких змін або коригувань графіків інформацію буде оперативно оприлюднено.
Також відомі графіки відключень світла на 4 листопада для столиці. Енергетики надали актуальну інформацію.