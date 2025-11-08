ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
397
Час на прочитання
1 хв

Окупанти всю ніч тероризували Київщину: що відомо

Унаслідок атаки у Вишгородському районі постраждала жінка. У регіоні також є руйнування.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Рятувальники на місці атаки

Рятувальники на місці атаки / © Associated Press

Уночі росіяни атакували Київську область ракетами та дронами. Під ударом перебували мирні населені пункти та обʼєкти енергетичної системи.

Про наслідки повідомили у Київській ОВА.

«Унаслідок атаки у Вишгородському районі постраждала жінка. Із осколковими пораненнями стегна вона госпіталізована до місцевої лікарні. Уся необхідна медична допомога надається», — йдеться у повідомленні.

У Бориспільському та Вишгородському районах пошкоджені приватні житлові будинки, автомобілі.

Усі оперативні служби — на місцях, продовжуються роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки.

Нагадаємо, росіяни атакували Україну через що пролунали вибухи у низці областей. Зокрема, потужні вибухи лунали на Полтавщині.

За даними Горішньоплавнівської міської ради, ворог атакував кілька енергетичних об’єктів на Полтавщині, через що у місті Горішні Плавні Кременчуцького району зникло електропостачання.

«Місто переходить у режим надзвичайної ситуації», — зазначили у міській раді, додавши згодом, що швидкого відновлення постачання енергії наразі не очікується.

Дата публікації
Кількість переглядів
397
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie