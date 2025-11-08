- Дата публікації
Окупанти всю ніч тероризували Київщину: що відомо
Унаслідок атаки у Вишгородському районі постраждала жінка. У регіоні також є руйнування.
Уночі росіяни атакували Київську область ракетами та дронами. Під ударом перебували мирні населені пункти та обʼєкти енергетичної системи.
Про наслідки повідомили у Київській ОВА.
«Унаслідок атаки у Вишгородському районі постраждала жінка. Із осколковими пораненнями стегна вона госпіталізована до місцевої лікарні. Уся необхідна медична допомога надається», — йдеться у повідомленні.
У Бориспільському та Вишгородському районах пошкоджені приватні житлові будинки, автомобілі.
Усі оперативні служби — на місцях, продовжуються роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки.
Нагадаємо, росіяни атакували Україну через що пролунали вибухи у низці областей. Зокрема, потужні вибухи лунали на Полтавщині.
За даними Горішньоплавнівської міської ради, ворог атакував кілька енергетичних об’єктів на Полтавщині, через що у місті Горішні Плавні Кременчуцького району зникло електропостачання.
«Місто переходить у режим надзвичайної ситуації», — зазначили у міській раді, додавши згодом, що швидкого відновлення постачання енергії наразі не очікується.