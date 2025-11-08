Окупанти всю ніч тероризували Київщину: що відомо

Рятувальники на місці атаки / © Associated Press

Реклама

Уночі росіяни атакували Київську область ракетами та дронами. Під ударом перебували мирні населені пункти та обʼєкти енергетичної системи.

Про наслідки повідомили у Київській ОВА.

«Унаслідок атаки у Вишгородському районі постраждала жінка. Із осколковими пораненнями стегна вона госпіталізована до місцевої лікарні. Уся необхідна медична допомога надається», — йдеться у повідомленні.

Реклама

У Бориспільському та Вишгородському районах пошкоджені приватні житлові будинки, автомобілі.

Усі оперативні служби — на місцях, продовжуються роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки.

Нагадаємо, росіяни атакували Україну через що пролунали вибухи у низці областей. Зокрема, потужні вибухи лунали на Полтавщині.

За даними Горішньоплавнівської міської ради, ворог атакував кілька енергетичних об’єктів на Полтавщині, через що у місті Горішні Плавні Кременчуцького району зникло електропостачання.

Реклама

«Місто переходить у режим надзвичайної ситуації», — зазначили у міській раді, додавши згодом, що швидкого відновлення постачання енергії наразі не очікується.