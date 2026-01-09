Охоронець у Києві не впустив людей до укриття під час обстрілу

Поліція відновила доступ до укриття / © Поліція Києва

Під час масованого обстрілу Києва російською терористичною армією у ніч проти 9 січня охоронець підземного паркінгу, який є об’єктом цивільного захисту, обмежив доступ до укриття. Зокрема, 61-річний чоловік забороняв ховатися від обстрілу там, де стояли припарковані автомобілі.

Про це повідомили в поліції Києва.

Охоронець стверджував, що громадяни під час тривоги мають залишатися лише на майданчику для заїзду та розвороту транспорту.

Лише коли на місце події прибули працівники Дніпровського управління поліції Києва, доступ до всіх приміщень захисної споруди було відновлено.

На охоронця підземного паркінгу складено адміністративний протокол за ст. 175-3 КУпАП — порушення встановлених законодавством вимог щодо утримання та експлуатації об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту.

У поліції наголосили, що під час повітряної тривоги доступ громадян до укриттів має бути вільним і безперешкодним, адже йдеться про збереження життя та здоров’я людей.

Нагадаємо, в Києві встановили перше мобільне укриття, виготовлене відповідно до державних стандартів та офіційно сертифіковане ДСНС. Захисну споруду розмістили в Деснянському районі.