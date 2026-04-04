Охоронець супермаркету забив до смерті собаку металевою палицею в Гостомелі: що відомо

У супермаркеті Гостомеля на Київщині сталася моторошна трагедія — охоронець забив собаку до смерті. Поліція розслідує інцидент.

Собака, якого забили до смерті у «Форі» в Гостомелі

За словами очевидців, чоловік забив тварину до смерті металевою палицею. На місце викликали поліцію.

У мережі супермаркетів «Фора» вже відреагували на інцидент: відео передали до поліції

У мережі «Фора», в одному із супермаркетів якої вбили тварину, відреагували на ситуацію, заявивши, що розбираються в ній. Як стверджується, попередньо, собака потрапив до торгового залу з рампи та поводився агресивно, тож охоронець «став на захист людей».

Додається, що причини загибелі тварини встановлюються. Записи з камер відеоспостереження вже передали до правоохоронних органів.

«Нам щиро прикро, що це завершилося загибеллю тварини — для нас неприйнятна жорстокість до тварин», — завершили у повідомленні.

Активісти вимагають розголосу

На жахливий інцидент одразу відреагували зоозахисники.

«Це не просто трагедія — це показник жорстокості, яку не можна замовчувати. Беззахисну тварину було вбито, металевою палицею! Вбито там, де вона не могла себе захистити. Вбито людиною, яка повинна забезпечувати порядок, а не нести смерть. Сьогодні це собака. А завтра — хто?», — пишуть в Instagram.

Люди вимагають розголосу, розслідування та справедливого покарання для винного.

«Жорстокість до тварин — це злочин, і він не має залишитися безкарним. Не мовчіть. Поширюйте. Тільки разом ми можемо зупинити це», — закликають українців.

Раніше на Львівщині 55-річна жінка застрелила собаку односельчанки з пневматичної гвинтівки після того, як тварина забігла на її подвір’я. Інцидент стався у Стрийському районі, а від отриманого поранення собака загинув. Жінці повідомили про підозру у жорстокому поводженні з тваринами. За це передбачено до трьох років позбавлення волі.