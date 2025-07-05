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- Київ
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Один з найбільших ударів по Києву 4 липня: кількість загиблих зросла
У лікарні помер 25-річний постраждалий під час масованого удару по Києву минулої ночі, 4 липня.
У Києві зросла кількість загиблих після атаки минуло ночі, 4 липня, коли РФ завдала одного із найбільш масованих ударів по столиці.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
«До двох зросла кількість жертв ворожої атаки на Київ 4 липня», — повідомив він.
За інформацією мера, сьогодні в столичній лікарні помер постраждалий 25-річний чоловік, який перебував у важкому стані.
Кличко нагадав, що тіло першого загиблого рятувальники виявили вчора в пошкодженій нежитловій будівлі в Святошинському районі міста.
Нагадаємо, Київ у ніч проти 4 липня пережив одну з найбільших комбінованих атак.
На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: КИЇВ НА ВУХАХ! НАСЛІДКИ НІЧНОГО АРМАГЕДОНУ! СТРАШНА АТАКА 4 ЛИПНЯ на столицю