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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Один з найбільших ударів по Києву 4 липня: кількість загиблих зросла

У лікарні помер 25-річний постраждалий під час масованого удару по Києву минулої ночі, 4 липня.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Наслідки найбільшої комбінованої атаки на Київ

Наслідки найбільшої комбінованої атаки на Київ / © КМДА

У Києві зросла кількість загиблих після атаки минуло ночі, 4 липня, коли РФ завдала одного із найбільш масованих ударів по столиці.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«До двох зросла кількість жертв ворожої атаки на Київ 4 липня», — повідомив він.

За інформацією мера, сьогодні в столичній лікарні помер постраждалий 25-річний чоловік, який перебував у важкому стані.

Кличко нагадав, що тіло першого загиблого рятувальники виявили вчора в пошкодженій нежитловій будівлі в Святошинському районі міста.

Нагадаємо, Київ у ніч проти 4 липня пережив одну з найбільших комбінованих атак.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: КИЇВ НА ВУХАХ! НАСЛІДКИ НІЧНОГО АРМАГЕДОНУ! СТРАШНА АТАКА 4 ЛИПНЯ на столицю

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