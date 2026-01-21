Один з найпопулярніших ТЦ Києва на лівому березі тимчасово припинив роботу

Зачинено / © 7dniv.info

У Києві один з популярних торгових центрів тимчасово припинив роботу, що викликало невдоволення та занепокоєння серед місцевих жителів.

Про це повідомив «КИЇВ24».

Наразі заклад зачинений, на вході розміщене оголошення про призупинення роботи. Протягом часу спостереження до торговельного центру під’їжджали відвідувачі, однак побачивши зачинені двері, змушені були розвертатися та їхати назад.

За словами опитаних, торговий центр був важливим об’єктом інфраструктури району, зокрема як місце для купівлі продуктів і товарів першої необхідності. «Це найближчий магазин — і продуктовий, і для різних побутових речей. Його закриття дуже впливає на повсякденне життя», — розповів киянин.

Деякі відвідувачі дізналися про закриття випадково. «Я не знала, що тут зачинено. Приїхала забрати окуляри з оптики, але мені зателефонували і сказали, що центр не працює через проблеми з трубами», — повідомила жінка.

Мешканці також зазначають, що за умов перебоїв зі світлом торговий центр міг би виконувати важливу соціальну функцію. «Коли немає електроенергії, можна було б прийти погрітися, випити гарячого чаю. Без цього зараз дуже некомфортно», — додала співрозмовниця.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що через російські обстріли, після яких застосовуються відключення світла, бізнеси працюють у надскладних умовах. Ситуацію погіршують морози.