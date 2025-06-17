Один із найбільш страшних ударів: Зеленський відреагував на обстріл Києва

Вночі 17 червня РФ потужна атакувала Київ. / © Associated Press

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Цієї ночі російська армія здійснила один із найбільш страшних ударів по Києву. Війська РФ атакували Одесу, Запоріжжя, Чернігівську, Житомирську, Київську, Кіровоградську та Миколаївську області. Вночі росіяни випустили понад 440 дронів і 32 ракети.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

“Зараз у Києві намагаються дістати людей з-під завалів звичайного житлового будинку. Скільки їх, зараз незрозуміло. Росіяни зруйнували цілий під’їзд. Загалом пошкоджені будинки у восьми районах Києва”, - наголосив глава держави.

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Окрім того, наразі тривають рятувальні роботи після ударів російської армії по Одесі.

За словами Зеленського, загалом відомо про 75 поранених, а також 15 загиблих через нічний обстріл України.

Президент назвав нічний удар РФ тероризмом, на який “нарешті мають відреагувати” Європа і США.

“Путін це робить виключно тому, що може собі дозволити продовжувати війну. Він хоче війни й надалі. Погано, коли сильні світу цього заплющують на це очі. Це терористи повинні відчувати біль, а не нормальні, мирні люди”, - додав Володимир Зеленський.

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Нагадаємо, вночі РФ здійснила масовану атаку по Україні. Зокрема, ворог вгатив по Києву, Одесі та Запоріжжю. Наразі відомо про 15 жертв: одну - в Одесі та 14 -т у столиці.

Найбільше дісталося Києву. Повітряна тривога лунала майже дев’ять годин. За словами президента Володимира Зеленського, це був один із найбільш страшних ударів по столиці. Загалом по Україні росіяни випустили понад 440 дронів і 32 ракети.

На Солом'янці було атаковано дві багатоповерхівки. В одній - зруйновано під’їзд. Під завалами шукають людей. Крім того, на Позняках дрон влетів у житловий будинок.

Дата публікації 09:41, 17.06.25 Кількість переглядів 10 Кличко показав пошкоджену п’ятиповерхівку в Києві