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Marstek Venus якраз належить до таких рішень. Це не просто великий акумулятор, а повноцінна гібридна система з інвертором, яка допомагає не тільки пережити відключення світла, а й розумніше використовувати електроенергію щодня. У цій статті ми розглянемо, чи виправданий такий вибір для квартири або приватного будинку.

Чому Marstek Venus E Gen 3.0 варта уваги?

Одна з найцікавіших моделей лінійки — система зберігання енергії Marstek Venus E GEN 3.0 5120Wh 2500W. Вона поєднує акумулятор LiFePO4 ємністю 5,12 кВт·год і потужний інвертор на 2500 Вт (пікова потужність — до 3500 Вт). Тобто не потрібно окремо підбирати батарею, інвертор та сумісні компоненти: основні елементи вже зібрані в одному корпусі.

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Які переваги це дає на практиці?

Запас енергії на щоденні потреби. Ємності 5120 Вт·год вистачить для підтримки роботи холодильника, освітлення, роутера, телевізора, комп'ютера та іншої домашньої техніки. Фактичний час автономності залежить від сумарного навантаження.

Автоматичне перемикання на резерв. У режимі UPS система автоматично переходить на акумуляторне живлення під час відключень. А підключення через MARSTEK Smart Box дозволяє організувати резервне живлення як для однофазної, так і для трифазної мережі.

Жодного складного монтажу. Marstek Venus E Gen 3.0 підключається одним кабелем без використання інструментів. Технологія Plug & Play дозволяє підготувати систему до роботи приблизно за 5 секунд.

Довговічний акумулятор з 10-річною гарантією. LiFePO4-батарея розрахована більш ніж на 6000 циклів заряджання та розряджання зі збереженням до 80% початкової ємності.

Зручне керування. Через мобільний застосунок або LED-дисплей на корпусі. А LAN-порт дозволяє підключити систему до локальної мережі кабелем для стабільного обміну даними.

Компактний корпус (480×153×624 мм), природне охолодження та шум до 30 дБ роблять систему комфортною для дому. Захист IP65 і робочий діапазон від -20 до +55 °C дозволяють використовувати її в різних умовах.

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Кому підійде така система?

Marstek Venus E GEN 3.0 — це практичне рішення з AI-оптимізацією для квартири чи будинку, яке допоможе підтримувати роботу необхідної побутової техніки та не потребує складного монтажу. Розумна система враховує тарифи, прогноз погоди, рівень заряду батареї та звички споживання, щоб автоматично планувати заряджання й допомагати зменшувати витрати. А інтеграція зі Smart Meter підтримує функцію Zero Feed-in для контролю надлишків сонячної енергії. За потреби систему можна розширити до трьох пристроїв, отримавши сумарно 7,5 кВт потужності та 15,36 кВт·год ємності.

Але є нюанс: 2500 Вт — це межа номінальної вихідної потужності, а не дозвіл одночасно вмикати всі потужні прилади. Електрочайник, бойлер, пральна машина та інша техніка з високим споживанням потребують окремого розрахунку навантаження.

Як зрозуміти, чи вистачить вам 5,12 кВт·год?

Почніть не з вибору моделі, а зі списку техніки, яка має працювати під час відключень. Порахуйте її сумарну потужність у ватах і приблизне споживання за потрібний період у кВт·год.

Якщо хочете підібрати надійне рішення без зайвих експериментів, перегляньте Марстек на STLS. Тут можна придбати техніку з гарантією та оформити кредит або оплату частинами, не сплачуючи всю суму одразу. Так ви зможете вибрати конфігурацію під свої потреби, не обмежуючи себе початковим бюджетом.

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