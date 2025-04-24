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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Одна людина загинула, 50 постраждали унаслідок ворожої атаки на Київ

Ворог масовано атакував столицю.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Атака на Київ 24 квітня

Атака на Київ 24 квітня / © ТСН

Одна людина загинула, 50 постраждали унаслідок атаки Росії на Київ 24 квітня 2025 року.

Про це у соціальних мережах повідомив мер Києва Віталій Кличко.

З них медики госпіталізували 35 людей, зокрема й 6 дітей. А 15-м надали допомогу на місці.

Нагадаємо, Харків теж зазнав ракетних ударів та атаки дронами.

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