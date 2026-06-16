Обвуглений дах та розбиті фрески: який вигляд має Києво-Печерська лавра після атаки (фото, відео)

Наслідки атаки на Києво-Печерську лавру / © Офіс президента України

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Через російську атаку на Києво-Печерську лавру 15 червня було пошкоджено щонайменше п’ять об’єктів національного значення. Всередині Успенського собору відчутний запах гару, під ногами — уламки скла та вода від гасіння, під загрозою опинилися унікальні розписи, фрески та іконостас.

Який вигляд має Києво-Печерська лавра зараз — дізнайтеся на ТСН.ua.

Гендиректор національного заповідника «Києво-Печерська Лавра» Максим Остапенко напередодні повідомив, що внаслідок атаки було пошкоджено щонайменше п’ять об’єктів національного значення, а також кілька пам’яток місцевого значення.

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Найбільших руйнувань зазнав саме Успенський собор — російський удар припав безпосередньо на Степанівський приділ. Верхня частина храму була охоплена вогнем, а ситуація створювала серйозну загрозу обвалу та подальшого знищення споруди.

Наслідки атаки на Києво-Печерську лавру / © Офіс президента України

Як пояснив Остапенко, задум ворога був продуманим і жорстоким: окупанти намагалися знищити дерев’яні конструкції купола, щоб дах обвалився всередину храму та знищив унікальний внутрішній інтер’єр. Він також зазначив, що балки собору були просочені вогнетривкими речовинами, тому існує припущення, що дрон міг бути оснащений спеціальним запалювальним зарядом для посилення пожежі.

За інформацією рятувальників, займання на даху Успенського собору охоплювало площу близько 800 кв. м. Окрім цього, горіло і в будівлі Національного культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал», де площа пожежі сягала 1000 кв. м.

Окрім собору, пошкоджень зазнала й вежа Кушника. Російський «Шахед» влучив у верхню частину нещодавно відреставрованої споруди. Внаслідок атаки серйозно постраждали іконостас, розписи та фрески. Вежа Івана Кушника є історичною оборонною кам’яною вежею XVII — XVIII століть і входить до архітектурного комплексу Києво-Печерської лаври.

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Наслідки атаки на Києво-Печерську лавру / © Офіс президента України

Після атаки всередині Успенського собору відчувався сильний запах гару, підлога була залита водою після гасіння пожежі, а подекуди лежали уламки скла. Найбільше постраждала верхівка собору, однак загроза поширюється і на нижню частину храму — зокрема на розписи, фрески та іконостас.

Наслідки атаки на Києво-Печерську лавру / © Офіс президента України

Після удару президент України Володимир Зеленський відвідав Лавру, щоб особисто оглянути наслідки російської атаки. Після побаченого глава держави заявив, що країна-агресор отримає відповідь.

Володимир Зеленський та наслідки атаки на Києво-Печерську лавру / © Офіс президента України

Наслідки атаки на Києво-Печерську лавру (14 фото) © Офіс президента України © Офіс президента України © Офіс президента України © Офіс президента України © Офіс президента України © Офіс президента України © Офіс президента України © Офіс президента України © Офіс президента України © Офіс президента України © Офіс президента України © Офіс президента України © Офіс президента України © ТСН

Дата публікації 10:38, 16.06.26 Кількість переглядів 22 Відео руйнувань Києво-Печерської лаври після атаки РФ

Нагадаємо, уряд України розпочав підготовку до відновлення пошкодженого російським дроном Успенського собору Києво-Печерської лаври. Прем’єрка Юлія Свириденко повідомила, що найближчим часом із резервного фонду виділять кошти на консервацію та ремонт даху, а також наголосила на залученні міжнародної спільноти до захисту культурної спадщини. До фінансування робіт також готові долучитися український бізнес та меценати.

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