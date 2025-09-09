- Дата публікації
Обурливий випадок у Білій Церкві: молодик із палицею напав на двох пенсіонерів
Поліція затримала 18-річного молодика, який побив літніх чоловіків у Білій Церкві.
На Київщині затримали молодика, який із палицею напав на двох пенсіонерів. Фігуранту загрожує до пʼяти років позбавлення волі.
Про це повідомляє поліція Київщини.
Що сталося
Як відомо, 8 вересня у Білій Церкві хлопець напав на двох літніх людей. Він завдав чоловікам тілесних ушкоджень ногами та палицею. Кадри були оприлюднені у Мережі.
Нападником виявився 18-річний місцевий хлопець — раніше він вже потрапляв у поле зору правоохоронців. Його затримано. Від дій фігуранта постраждали 88-річний чоловік та його 64-річний син.
«Поліцейські затримали зловмисника в процесуальному порядку. Прилад Драгер показав 2.88 проміле вмісту алкоголю», — зазначили у повідомленні.
