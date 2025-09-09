Обурливий випадок у Білій Церкві: молодик із палицею напав на двох пенсіонерів

Хуліган з Білої Церкви

На Київщині затримали молодика, який із палицею напав на двох пенсіонерів. Фігуранту загрожує до пʼяти років позбавлення волі.

Про це повідомляє поліція Київщини.

У Білій Церві молодик напав на літніх чоловіків

Що сталося

Як відомо, 8 вересня у Білій Церкві хлопець напав на двох літніх людей. Він завдав чоловікам тілесних ушкоджень ногами та палицею. Кадри були оприлюднені у Мережі.

Нападником виявився 18-річний місцевий хлопець — раніше він вже потрапляв у поле зору правоохоронців. Його затримано. Від дій фігуранта постраждали 88-річний чоловік та його 64-річний син.

«Поліцейські затримали зловмисника в процесуальному порядку. Прилад Драгер показав 2.88 проміле вмісту алкоголю», — зазначили у повідомленні.

Раніше у Києві нетверезий чоловік із ножем напав на товариша. Потерпілого врятувати не вдалося.

За даними правоохоронців, потерпілого із тілесними ушкодженнями знайшли біля багатоповерхівки у Деснянському районі. Його доправили до медустанови. Втім зазнані травми, на жаль, були несумісні із життям.

Під час розслідування стало відомо, що 32-річний чоловік прийшов до товариша і візит став для нього фатальним.

«Під час спільного вживання алкогольних напоїв між товаришами відбулась сварка, під час якої господар оселі вдарив гостя ножем у живіт», — деталізували у поліції.

Зловмисник перебуває під вартою. Тепер йому загрожує 10 років ув’язнення.