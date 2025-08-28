- Дата публікації
Обстріл обстрілом, а краса — за розкладом: кияни вчергове надихнули Мережу своєю незламністю
У Мережі показали, як київський салон краси після обстрілу РФ продовжує обслуговувати клієнтів. Щоразу кияни доводять: після найстрашнішої ночі вони обирають життя і не готові відмовляти собі у звичних ритуалах.
Мешканці Києва продовжують оговтуватися від нічного обстрілу. При цьому з’явилося відео, на якому салон краси продовжує приймати клієнтів, попри вибиті вікна й скло довкола.
Кадри оприлюднили у Мережі.
«Приліт ракети — також українські барбери. Бо краса — то потужна сила», — зазначив автор ролика.
Незламні українці продовжують вражати
У четвер, 28 серпня, армія РФ масовано атакувала Київ. Мешканці столиці продовжують оговтуватися від обстрілу, у різних районах столиці триває ліквідація наслідків.
Втім у Мережі з’явилися кадри, на яких салон краси продовжує обслуговувати клієнтів, попри вибиті вікна та скло довкола.
Як то кажуть, нічний обстріл — не привід скасовувати запланований ритуал краси. Це вкотре доводить, українці — незламні, і це закладено на генетичному рівні.
Раніше дівчина, у дім якої влетів «Шахед», показала запис із камери спостереження. На відео зафіксований момент «прильоту».
Постраждала сподівається, що моторошні кадри для когось стануть приводом ходити в укриття. Також вона показала, який вигляд тепер має її квартира. Перебуваючи у жахливому стресі, дівчина намагається шукати позитив і жартує, що посеред зруйнованої квартири вціліли пляшки шампанського.
«Знаєте, не дивлячись на ось це все… Шампанське, б***ь, вціліло»!», — емоційно висловилася постраждала.