Обстріл медичного закладу в Києві: показали перші хвилини після удару (відео)

Обстріл Києва 5 грудня / © Національна поліція Києва

Реклама

В Оболонському районі Києва під час обстрілу медичного закладу загинула одна людина, ще кілька постраждалих були евакуйовані патрульними та рятувальниками.

Про це розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький у Telegram.

За словами Білошицького, патрульні спільно з іншими підрозділами Національної поліції одними з перших прибули на місце події. «Ми разом із підрозділами ДСНС евакуйовували людей із пошкодженої будівлі, супроводжували пацієнтів та персонал до безпечних місць, передавали постраждалих медикам та забезпечували безперешкодний проїзд спецтранспорту», — зазначив він.

Реклама

© youtube.com/Патрульна поліція Києва

За його словами, на жаль, одна людина загинула.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у ніч проти 5 січня Київ зазнав атаки, Росія застосувала балістичні ракети та «Шахеди», влучивши у приватну клініку на Оболоні. Внаслідок удару загинув один пацієнт, кілька людей отримали поранення.

Поліція та Офіс генпрокурора України опублікували фото наслідків російської атаки по приватній медичній клініці.