- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 788
- Час на прочитання
- 1 хв
Обстріл Києва: з'явилися кадри Інституту кардіології, який постраждав через атаку РФ
Через атаку РФ є пошкодження медичного закладу — Інституту кардіології. У Мережі показали кадри з місця події.
З’явилися кадри будівлі Інституту кардіології, яка постраждала через атаку РФ. Пожежу загасили.
Про це повідомляє «Суспільне».
Деталі удару
Вночі 28 вересня армія РФ масовано вдарила по Києву. Унаслідок атаки пошкоджена будівля Інституту кардіології. У Мережі показали наслідки.
Нагадаємо, що 28 вересня Росія масовано вдарила по Києву. Зокрема, у Соломʼянському районі пошкоджень зазнала медустанова.
Так, було займання на одному з поверхів державного медзакладу. Стало відомо, що це — Інститут кардіології. Там є потерпілі.